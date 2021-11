In occasione della sosta per le Nazionali diverse società hanno cominciato a muoversi per rinforzarsi nelle prossime sessioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno potrebbero esserci movimenti importanti, visti i giocatori che saranno sul mercato. L'Inter, ad esempio, è alla ricerca dell'erede di Ivan Perisic, visto che l'esterno croato è in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo.

Anche il Milan ha cominciato a muoversi essendo alla ricerca di un rinforzo in attacco dato che Giroud e Ibrahimovic non sono più giovanissimi, mentre Pellegri non convince del tutto e per questo motivo sarebbe tornato in auge il nome di Andrea Belotti.

Inter in cerca dell'erede di Perisic

L'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato andrà alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra visto il probabile addio di Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto a giugno e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo visto che vorrebbe chiudere la propria carriera in Germania o in Inghilterra. La società nerazzurra ha cominciato a sondare il terreno e, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino quattro giocatori.

Il nome in pole è quello di Filip Kostic, che lascerà l'Eintracht Francoforte la prossima estate, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023, con il club tedesco che lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra alla portata del club meneghino.

Il secondo nome è quello di Bensebaini, anche lui in scadenza nel 2023 con il Borussia Monchengladbach e con caratteristiche simili a Dimarco e valutato sempre tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Altri due nomi, un po' più indietro in questo momento, sono Caio Henrique, ventiquattrenne brasiliano attualmente in forza al Monaco e valutato intorno ai 20 milioni di euro, e Alfonso Pedraza, 25 anni, esterno del Villarreal.

Lo spagnolo non sta trovando molto spazio in questa stagione e per questo potrebbe rappresentare una soluzione low cost.

Milan su Belotti

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco visto che Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic non sono giovanissimi, con lo svedese anche in scadenza di contratto, mentre Pietro Pellegri non ha convinto fino ad ora e non è escluso che torni al Monaco.

I rossoneri, per questo motivo, avrebbero messo gli occhi su Andrea Belotti. Il Gallo è in scadenza di contratto con il Torino ma non è escluso un addio anticipato a gennaio. I rossoneri hanno un jolly che potrebbero giocarsi proponendo uno scambio alla pari con Tommaso Pobega. Il centrocampista è attualmente in prestito secco ai granata e proprio per questo uno scambio alla pari, magari con diritto di "recompra" a favore del Milan, potrebbe andare bene ad entrambe le società. Il Toro, d'altronde, dal proprio canto eviterebbe di perdere a costo zero il classe 1993.