L'Inter vorrebbe anticipare la fitta concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giovane Karim Adeyemi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i dirigenti nerazzurri avrebbero avuto anche un incontro con l'entourage del ragazzo per capire le possibilità di concludere l'affare. Si tratta di un profilo molto interessante, di soli diciannove anni, che ha messo a segno già in 24 partite con la maglia del Salisburgo sulle spalle 15 gol e 2 assist. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche altre squadre come Barcellona e Borussia Dortmund.

L'attaccante potrebbe essere il nuovo Haaland e la società presieduta dagli Zhang vorrebbe intensificare i contatti perché ha bisogno di un centravanti, vista anche la carta di identità di Edin Dzeko, e soprattutto perché sembrerebbe inarrivabile Dusan Vlahovic.

Il serbo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe molto alla Juventus ma anche all'estero. Già in estate si sarebbero mossi club come Tottenham e Atletico Madrid. I bianconeri, invece, sarebbero pronti a mettere subito sul piatto circa 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe duemila.

La Juventus starebbe pensando anche a Mitrovic

Il dirigente Federico Cherubini si sarebbe fermato a Londra dopo la trasferta, valida per la gara di Champions League contro il Chelsea di Thomas Tuchel, terminata con un secco 4-0, per approfondire i colloqui con il Fulham. I bianconeri sarebbero alla ricerca di una punta e avrebbero pensato ad Aleksandar Mitrovic per garantire gol alla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Il serbo si sta rendendo autore di un'ottima stagione in Championship ma l'operazione potrebbe essere complessa perché il suo contratto scade nel 2026. Nella capitale inglese si è parlato anche di possibili cessioni. Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey sarebbero infatti in uscita perché avrebbero avuto difficoltà di inserimento a Torino.

Lo svedese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe essere sacrificato anche per cercare di arrivare al sogno di mercato, Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda l'ex Arsenal, si dovrebbe procedere per una rescissione consensuale del contratto da circa 8 milioni di euro annui. Il gallese potrebbe far rientro proprio in Premier League dove lo attenderebbero squadre come Aston Villa e Newcastle.

Allegri vorrebbe anche un rinforzo per il centrocampo per garantire maggior qualità alla squadra. Il nuovo innesto potrebbe essere Axel Witsel del Borussia Dortmund che ha il contratto in scadenza nel 2022 e arriverebbe a Vinovo come playmaker.