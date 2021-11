L'Inter potrebbe perdere sia Marcelo Brozovic che Stefan De Vrij. Il primo avrebbe il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo a causa dell'alta richiesta di circa 6 milioni di euro più bonus. La società gli ha dato un ultimatum ed entro fine dicembre dovrà dichiarare la sua decisione. Sulle sue tracce ci sarebbero da tempo già Atletico Madrid e Paris Saint Germain. Potrebbe anche essere possibile che i dirigenti milanesi decidano di cederlo nel mercato invernali per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro. Discorso molto simile per quanto riguarda il centrale olandese, che ha però il contratto in scadenza nel 2023. La possibile cessione permetterebbe alle casse degli Zhang di mettere a segno una netta plusvalenza proprio perché il giocatore è stato prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio. Sulle sue tracce ci sarebbero Tottenham ed Everton che potrebbero mettere sul piatto anche 40 milioni di euro. L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs agevolerebbe la trattativa per impostare il collaudatissimo 3-5-2, modulo con il quale ha vinto il campionato di Serie A 2019-2020 proprio sulla panchina dell'Inter.

Inter: caccia a Luiz Felipe, Nandez e Onana

La società nerazzurra sarebbe già al lavoro per non farsi trovare impreparata ed avrebbe allacciato i contatti nuovamente con il Cagliari per assicurarsi le prestazioni di Nahitan Nandez. Il centrocampista sarebbe stato già molto vicino al trasferimento alla Pinetina prima che arrivasse Denzel Dumfries in estate e potrebbe firmare un contratto quinquennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

Simone Inzaghi sarebbe molto lieto di accogliere nuovamente il centrale Luiz Felipe, che andrà in scadenza proprio con la Lazio nel 2022 e potrebbe essere un ottimo rinforzo per la difesa perché molto abile nell'interpretazione della difesa a tre, dove potrebbe giocare al posto di Milan Skriniar.

L'ultimo colpo a parametro zero dovrebbe riguardare il portiere.

Samir Handanovic, che andrà in scadenza a giugno, non avrebbe dato molte garanzie negli ultimi impegni e potrebbe essere sostituito da Andrè Onana dell'Ajax. Il classe 1996 non rinnoverà il suo contratto con i Lancieri ed avrebbe già una sorta di accordo con la squadra presieduta dagli Zhang. Un'altra idea sarebbe quella di prolungare il legame con Handanovic per un altro anno per garantire una guida al primo portiere. In tal caso, invece, verrebbe ceduto Ionut Radu, che interesserebbe a società come Sassuolo, Cagliari, e Real Sociedad.