Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare l'organico, così da restare ai vertici del calcio italiano ed essere competitivi in Champions League.

In casa rossonera, tiene banco il rinnovo di Frank Kessie: il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club di Via Turati e potrebbe lasciare Milano tra gennaio e giugno. Sul "Presidente", infatti, ci sarebbe l'interesse di top club europei come Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Tottenham.

Kamara nel mirino del Milan

Per questo, la dirigenza del Diavolo sta monitorando diverse alternative in caso di addio del centrocampista ivoriano. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe Boubacar Kamara, centrocampista francese di origine senegalese in forza al Marsiglia, che grazie ad ottime prestazione sotto la gestione di Sampaoli è entrato nel mirino di diversi club europei.

Visto il contratto in scadenza, il centrocampista classe 99 è attenzionato dal Milan e non solo: infatti, i rossoneri devono guardarsi dall'interesse della Juventus, a caccia di un centrocampista di grande qualità e personalità da affiancare a Manuel Locatelli.

Infine, la dirigenza milanista sta tenendo in considerazione anche il profilo di Florian Grillitsch, centrocampista austriaco dell'Hoffenheim, che rappresenterebbe un'operazione low-cost rispetto a quella di Kamara.

Milan, nuovo incontro per il rinnovo di Romagnoli

Oltre al rinnovo di Frank Kessie, un altro rinnovo importante in casa rossonera è quello di Alessio Romagnoli.

Il numero 13 rossonero, dopo aver perso il posto da titolare a discapito della coppia Tomori-Kjaer, che sta offrendo garanzie ed ottime prestazioni, potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto con il Milan e cercare una squadra che gli consenta di giocare con maggiore continuità e provare a riconquistare la Nazionale del ct Roberto Mancini.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe esserci un altro incontro tra le parti per tentare di intavolare un rinnovo contrattuale: la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 3,5 milioni per trattenere il centrale italiano.

In caso di mancato accordo tra le parti, il difensore ex Roma e Sampdoria potrebbe lasciare Milano: su di lui, ci sarebbe l'interesse di alcuni top club come il Tottenham del neo tecnico Antonio Conte, ma soprattutto la Juventus, che viste le condizioni di Bonucci e Chiellini e la possibile partenza di De Ligt in estate, è a caccia di un difensore di qualità ed esperienza per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri.