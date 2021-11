La Juventus in questi giorni sta lavorando in vista della gara contro la Lazio. Ma Massimiliano Allegri non ha a disposizione ben 16 nazionali. Alla ripresa del campionato la Juventus avrà davanti a sé un bel tour de force tra Seria A e Champions League fino alla pausa di Natale. Quando la squadra rientrerà dopo le festività natalizie ci sarà un'altra serie di partite molto importanti e fra queste ci sarà anche la prima gara valida per assegnare un trofeo ovvero la Supercoppa Italiana. La sfida contro l'Inter si giocherà ad inizio 2022 e per la precisione è stata calendarizzata per il 12 gennaio.

Il match tra la Juventus e i nerazzurri si disputerà a San Siro visto che non ci sono stati rilanci da parte dell'Arabia Saudita.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

La Juventus nelle prossime settimane dovrà essere abile a risalire la china in campionato, e per questo motivo Massimiliano Allegri spera di raccogliere il maggior numero di punti dal 20 novembre fino alla pausa di Natale. Al rientro delle vacanze servirà dare continuità e soprattutto ci sarà l'occasione di portare a casa il primo trofeo. Di certo la Supercoppa Italiana sarà una sfida molto combattuta con l'avversaria di sempre ovvero l'Inter. Ormai non ci sono più dubbi e la partita contro i nerazzurri si giocherà in Italia. La sfida sarà a San Siro e questo ha già fatto storcere il naso ai tifosi bianconeri.

Infatti, nei tanti anni in cui la Juventus è stata Campione d'Italia non ha mai potuto giocare la Supercoppa Italiana a Torino. Al di là delle polemiche, ormai la scelta è stata fatta e la gara contro l'Inter si giocherà a gennaio. Dunque, la Juventus dovrà lavorare duramente in questi mesi per ritrovare quella continuità di risultati che è mancata ultimamente.

Per Massimiliano Allegri, però, non è facile lavorare in questi giorni poiché mancano ben 16 giocatori che sono in nazionale e rientreranno solo a metà della prossima settimana.

Chiellini out

In questi giorni, Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro della nazionale italiana a causa di un problema fisico. Adesso, il numero 3 juventino è tornato a Torino per essere sottoposto ad accertamenti.

Giorgio Chiellini è stato al JMedical e gli esami hanno evidenziato uno stato infiammatorio alla giunzione del muscolo tendinea del tendine d'Achille. Adesso lo staff medico della Juventus monitorerà quotidianamente le condizioni del numero 3 juventino. Dunque, il Capitano bianconero resta in dubbio per la gara contro la Lazio. Mentre le buone notizie arrivano da Moise Kean che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Mattia De Sciglio, invece, sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione dopo l'infortunio accusato contro il Sassuolo.