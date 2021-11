L'Inter sarebbe al lavoro per garantire dei rinforzi di mercato durante la prossima sessione a Simone Inzaghi. Nelle idee dei dirigenti, secondo quanto riporta l'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbe finito nuovamente Nahitan Nandez. Il centrocampista, che pareva già molto vicino al trasferimento alla Pinetina in estate (prima che arrivasse Denzel Dumfries), avrebbe già trovato una sorta di accordo sulla base di un contratto quadriennale. L'affare potrebbe essere soltanto rimandato e, vista anche la posizione del Cagliari in classifica, si dovrebbe concretizzare durante la sessione invernale.

In questo periodo, è probabile che arrivino anche degli aggiornamenti sulla questione Lorenzo Insigne. L'attaccante, in scadenza con il Napoli nel 2022, non avrebbe trovato ancora l'accordo per il rinnovo che prevede una richiesta di circa 6 milioni di euro all'anno. Sulle sue tracce ci sarebbero da tempo i nerazzurri, disposti a garantirgli un quadriennale da circa 6 milioni di euro più un bonus al momento della firma. Le parole del numero uno dei campani, Aurelio De Laurentiis, confermano le voci delle ultime ore. "Non ho mai forzato la mano, lascio democraticamente agli altri decidere la cosa migliore per la loro vita. Se pensa invece che il suo percorso a Napoli sia concluso, ce ne faremo tutti quanti una ragione", ha dichiarato l'imprenditore a margine della tappa Race for the Cure.

Inter: si scalda nuovamente l'asse Pif

Nelle ultime ore starebbe andando in scena un'altra puntata che avvicinerebbe il fondo Pif al club nerazzurro. I colossi sauditi sarebbero interessati alla squadra presieduta dagli Zhang, con i quali ci sarebbero stati già in passato dei contatti per acquisirne le quote di maggioranza. Il principe Bin Salman non sarebbe molto entusiasta dell'investimento effettuato in Inghilterra con il Newcastle e vorrebbe riproporsi nel mondo del calcio in Italia.

Secondo Barzaghi, la buona notizia sarebbe arrivata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, circa la costruzione del nuovo stadio. "PIF, dunque, vuole investire in Italia. Suning non molla, anche perché lo stadio potrebbe aumentare di molto il valore del club.Serve un'offerta irrinunciabile per sbloccare la situazione ma, da quello che risulta dalle mie fonti vicine al fondo, sembra che siano decisi questa volta a fare offerte importanti", ha dichiarato il giornalista sul canale Youtube,

I vertici dell'amministrazione starebbero sbloccando le operazioni e la costruzione di un nuovo impianto affascinerebbe molto le ambizioni dei sauditi, che puntano proprio su uno stadio di proprietà per ridurre il gap con le squadre presenti nel panorama europeo.

È possibile che ci saranno degli aggiornamenti nelle prossime ore anche se, come giù dichiarato da Zhang, la dirigenza cinese non avrebbe alcuna intenzione di mollare perché sarebbe stato già varato un piano per riprendersi dal momento di crisi economica attraversato dopo la pandemia che ha costretto le squadre a fare a meno de pubblico per quasi due anni.