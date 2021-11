Ore 19:10 - Con largo anticipo sono già state consegnate le formazioni ufficiali di Milan - Inter

Milan - Inter le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Díaz, Krunić, Leão; Ibrahimović.

In panchina: Mirante; Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers; Giroud, Maldini, Pellegri, Rebić. Allenatore: Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovič; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro.

In panchina: Radu; D'Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Kolarov, Ranocchia; Gagliardini, Sensi, Vecino, Vidal; Correa, Sánchez. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma.

📣 | FORMAZIONE



Ecco gli 1️⃣1️⃣ scelti da Simone Inzaghi per #MilanInter👇



Powered by @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/z50TpXciPW — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 7, 2021

Ore 19:00 - Gli spogliatoi del Milan e dell'Inter sono già pronti per ospitare i protagonisti del derby

Fermi tutti, c'è il derby.

Milan - Inter chiude la 12ma giornata di campionato. Comunque vada il derby poi ci sarà la sosta per le nazionali. Il derby è una partita che si presenta da sola. Una partita dove i giocatori non hanno bisogno di trovare ulteriori stimoli. Una partita che significa il predominio cittadino, la predominanza di una o dell'altra bandiera per i tifosi e quest'anno significa ancora di più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Milan e Inter vogliono arrivare davanti a tutti a fine stagione e questa partita non vale solamente 3 punti. Varrebbe quasi la fuga per i rossoneri che si porterebbero a +10 rispetto ai cugini. I nerazzurri invece potrebbero accorciare a 4 punti il distacco dalla testa per puntare alla conferma dello scudetto guadagnato la scorsa stagione.

Entrambe le squadre sono reduci degli impegni in Champions League. Il Milan ha strappato un pareggio contro il Porto. L'Inter vittorioso in Moldavia. In campionato il Milan è reduce dalla bella vittoria ottenuta allo Stadio Olimpico contro la Roma. L'Inter invece ha battuto in scioltezza a San Siro l'Udinese. Tra i rossoneri saranno ancora assenti Maignan, Plizzari, Castillejo e Messias. A questi si aggiungono Theo Hernandez per squalifica ed Alessio Romagnoli per un infiammazione all'adduttore. Il capitano rossonero non risulta nemmeno tra i convocati. Tra i convocati a disposizione di Stefano Pioli tornano Florenzi, Pellegri e Rebic. Diaz dovrebbe partire titolare con Krunic e Leao, panchina per Saelemaekers.

Il posto di Theo Hernandz sarà occupato da uno tra Ballo-Toure e Kalulu con il primo favorito tra i due. A centrocampo torna la coppia Kessiè - Tonali con Bennacer in panchina.

Simone Inzaghi schiererà con ogni probabilità la difesa titolare con Skriniar - De Vrij e Bastoni. Barella dopo il rinnovo sarà titolarissimo nel derby e sfiderà Tonali. I due oltre che rappresentare il futuro del calcio italiano ed il presente della nazionale sono una bella sfida nella sfida, due giovani italiani, due giovani tifosi delle maglie che ora indossano. Indossa ora la maglia nerazzurra Hakan Calhanoglu, ex rossonero.

Il turco con ogni probabilità sarà preso di mira dai suoi ex tifosi che non hanno gradito lo sgarbo fatto la scorsa estate con il passaggio nell'altra sponda del naviglio. Sulla fascia destra partirà titolare Darmian un altro ex rossonero. Perisic è favorito rispetto a Di Marco. Coppia d'attacco titolare con Dzeko e Lautaro Martinez.

Milan: i convocati da Stefano Pioli per il derby

Portieri: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

It's derby day and here's the squad for tonight's battle ⚔️



I convocati per #MilanInter: pronti per un'altra battaglia ⚔️#SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo — AC Milan (@acmilan) November 7, 2021

Inter: i convocati di Mister Inzaghi per il derby con il Milan

In attesa di comunicazione

Milan - Inter il pronostico e le quote del derby

Sono pochissime le partite che nell'arco della stagione hanno un destino quanto mai incerto ed improbabile. Il derby di Milano è una di queste. La classica partita da tripla con il Milan che nonostante il vantaggio in classifica appare leggermente sfavorito a 3,65. La vittoria dei campioni d'Italia invece è data a 2,10 con il pareggio a 3,45.

L'over 2,5 viene pagato 1,70 mentre l'over 3,5 si assesta tra i 2,50 e i 2,70. Il risultato esatto con la quota scommessa più bassa è l'1-1 a 6,75 la posta giocata. La sfida tra bomber vede il gol con la quota 6 ben tre protagonisti: Edin Dzeko, Zlatan Ibrahimovic e Lautaro Martinez. Che l'arbitro vada a vedere il VAR è quotato 3,25 mentre che non vada a vedere il VAR a 1,25.