La Juventus, ieri 6 novembre, ha portato a casa una vittoria preziosissima contro la Fiorentina. A regalare i tre punti ai bianconeri è stato Juan Cuadrado. Il colombiano, nei momenti difficili, è uno di quei giocatori fondamentali per la Juventus e proprio dalle sue giocate sono state fondamentali per invertire la rotta. Massimiliano Allegri sa che può contare su Juan Cuadrado e anche contro la Fiorentina lo ha utilizzato a gara in corso e questa scelta lo ha ripagato nel migliore dei modi. Al termine del match contro i viola, il tecnico livornese, ai microfoni di Sky Sport, si è detto soddisfatto della prestazione di alcuni bianconeri e in particolare di Adrien Rabiot: "Volevo da lui una risposta che stasera ha dato, facendo una buona prestazione".

Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro la Fiorentina, aveva un po' pizzicato Adrien Rabiot ma poi a sorpreso lo ha schierato titolare. Dunque, il francese ha soddisfatto il tecnico livornese ed è un giocatore su cui farà affidamento anche dopo la pausa.

Allegri arrabbiato per punti persi

Il ritiro, dei giorni scorsi, ha fatto bene alla Juventus che ha trovato su vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Dunque, Massimiliano Allegri è soddisfatto per la reazione che ha avuto la Juventus ma si è detto rammaricato per i punti persi in precedenza: "Stato d'animo? Da una parte buono, ma dall'altra arrabbiato per quello che abbiamo lasciato". Chiaramente, se la Juventus non avesse perso contro il Sassuolo e contro il Verona la sua posizione in classifica sarebbe più confortante.

Adesso, i bianconeri non avranno più occasioni per sbagliare e questo il tecnico livornese lo sa. Per questo motivo, Allegri vorrà vedere lo stesso anche dopo la pausa: "Vediamo il positivo di quello che abbiamo lasciato, non dobbiamo scordarcelo". Adesso però l'allenatore della Juventus dovrà prestare gran parte dei suo ragazzi alle nazionali.

Problemi per Bonucci e Chiellini

Massimiliano Allegri, nella gara contro la Fiorentina, ha deciso di non rischiare Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che hanno accusato dei problemi fisici. Adesso i due difensori andranno in nazionale e, stando a quanto afferma Tuttosport, entrambi dovrebbero rientrare a Torino. Non è però da escludere che Bonucci e Chiellini possano restare al seguito dell'Italia soprattutto se i loro problemi fisici dovessero essere di poco conto.

In ogni caso, la Juventus perderà molti dei suoi giocatori che torneranno a Torino solo a ridosso del match contro la Lazio. Gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani che torneranno a Torino il 18 novembre. Dunque, saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per il match contro la Lazio.