L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione invernale, a gennaio. I nerazzurri potrebbero usufruire anche del tesoretto ricavato in Champions League, essendo sempre più vicini alla qualificazione agli ottavi di finale. Anzi, proprio alla luce di questo traguardo, che manca da dieci anni, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è pronto ad assecondare le richieste del proprio allenatore, Simone Inzaghi, per rinforzare la rosa a sua disposizione. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello di centrocampo e l'ultimo nome finito in orbita nerazzurra sarebbe quello di Danilo Pereira.

Inter su Danilo Pereira

L'Inter è in cerca di un centrocampista in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. Tra gennaio e giugno, infatti, il club meneghino potrebbe rivoluzionare il reparto con ben tre giocatori in scadenza di contratto, Matìas Vecino, Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, con il solo croato che sta trattando il rinnovo in questo momento.

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un giocatore che possa giocare in diversi ruoli in mezzo al campo, sia in cabina di regia, sia come mezzala. Sono stati tanti i nomi accostati in queste settimane e l'ultimo finito in orbita nerazzurra è quello di Danilo Pereira. Il centrocampista portoghese rischia di trovare poco spazio al Paris Saint Germain nel momento in cui tornerà Marco Verratti e per questo motivo vorrebbe chiedere la cessione già a gennaio per cercare di giocare con maggiore continuità.

Arrivato dal Porto nell'estate del 2020 per 20 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, in questa stagione ha collezionato sette presenze in Ligue 1 e quattro in Champions League, mettendo a segno anche una rete. Numeri comunque importanti per un giocatore che è integro fisicamente, pur non essendo più giovanissimo, visto che si tratta di un classe 1991.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La possibile trattativa con il Psg

Il Psg ha fatto un investimento importante per Danilo Pereira, avendolo pagato 20 milioni di euro, con il riscatto che è arrivato questa estate. Per questo motivo, difficilmente i parigini potranno concedere sconti e la valutazione del centrocampista portoghese si aggira intorno ai 15 milioni di euro, mentre l'Inter vorrebbe il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Parigini che vorrebbero intavolare uno scambio con Marcelo Brozovic, anticipando il suo addio ai nerazzurri essendo in scadenza di contratto a giugno. Il club meneghino, però, non vuole saperne di privarsi di "Epic Brozo" e cercherà fino all'ultimo di blindarlo trovando un'intesa per il rinnovo. Per quanto riguarda l'eventuale affare Pereira, il nome giusto da inserire potrebbe essere quello di Matìas Vecino, ma in quel caso servirebbe anche un conguaglio economico visto che l'uruguaiano è valutato intorno ai 7 milioni ed è in scadenza a giugno.