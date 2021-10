L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, per cercare di regalare al proprio tecnico, Simone Inzaghi, rinforzi per alzare il livello della rosa a sua disposizione e renderla ulteriormente competitiva. Lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha confermato come si cercherà di cogliere quelle occasioni che il mercato potrebbe porre. Una delle priorità sarà cercare di rinforzare il centrocampo e uno dei nomi accostati al club meneghino nelle ultime settimane è quello di Morten Thorsby, messosi in luce con la maglia della Sampdoria in questi mesi.

Inter su Thorsby

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, visto che Hakan Calhanoglu non ha dato garanzie dal punto di vista della continuità di prestazioni, mentre Arturo Vidal ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico, oltre ad essere in scadenza di contratto a giugno.

Per questo motivo, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese da ormai un anno e mezzo ha dimostrato continuità di rendimento con la maglia della Sampdoria e può rappresentare un'ottima alternativa ai titolari, in particolar modo proprio a Calhanoglu, che non sempre sembra essere in giornata. Il classe 1996 è ancora relativamente giovane ed è uno dei perni dello scacchiere tattico di D'Aversa, essendo in grado di giocare in ogni ruolo in mezzo al campo.

Proprio questo fattore può essere fondamentale per convincere i nerazzurri a puntare su di lui già da gennaio. Non manca la concorrenza, visto che il club meneghino, per accaparrarsi le sue prestazioni, dovrà vedersela Milan e Roma. La Samp, dal canto suo, è pronta a sedersi al tavolo delle trattative visto il contratto in scadenza a giugno 2023.

La strategia dell'Inter

L'Inter potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con la Sampdoria nelle prossime settimane per discutere del futuro di Morten Thorsby. La valutazione del centrocampista norvegese si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma l'idea della società nerazzurra sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato per giugno 2022.

Se però i blucerchiati punteranno alla cessione a titolo definitivo, nell'affare potrebbe essere inserita una contropartita tecnica per uno scambio alla pari con un talento della Primavera nerazzurra. In questo modo, entrambe le società potrebbero realizzare due plusvalenze importanti in ottica bilancio. Il club di Ferrero, infatti, ha acquistato Thorsby a parametro zero nell'estate del 2019, dopo che questi è andato in scadenza di contratto con l'Heerenveen.