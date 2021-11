Mancano meno di due mesi all'apertura della sessione invernale di Calciomercato di gennaio e le società hanno cominciato a muoversi per non farsi trovare impreparate e cercare di regalare i rinforzi richiesti già nei primi giorni. Tra queste c'è l'Inter, in cerca di un rinforzo nel reparto arretrato, anche in prospettiva futura visto che i tre difensori di riserva sono tutti in scadenza di contratto, e per questo avrebbe messo gli occhi su Armando Izzo, che non sta trovando molto spazio al Torino.

La Juventus, invece, prima di muoversi in entrata punta a sfoltire la rosa e per questo starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ritorno di Dejan Kulusevski all'Atalanta.

Inter su Izzo

L'Inter è in cerca di un rinforzo per il reparto arretrato, anche se questo arriverà solo qualora il mercato dovesse dare la giusta occasione. Occasione che potrebbe rispondere al nome di Armando Izzo, già accostato al club nerazzurro nelle scorse sessioni di mercato, quando la trattativa non è mai decollata a causa delle richieste esose del Torino.

Le cose potrebbero cambiare a gennaio, visto che il centrale sta trovando poco spazio in granata e a questo punto preferirebbe essere alternativa in una squadra che gioca la Champions League e, avendo più impegni, avrebbe maggiori possibilità di ritagliarsi uno spazio. Il classe 1992 ha raccolto soltanto tre presenze in campionato, neanche tutte dal primo minuto e una in coppa Italia.

Lo stesso tecnico del Toro, Ivan Juric, nelle scorse settimane ha confermato come l'esclusione di Izzo sia una scelta tecnico-tattica: "Penso che stia lavorando bene, le mie preferenze in questo momento sono altre, è un fatto tecnico. È sempre un fatto tattico e di scelta tecnica, chi vedo meglio gioca".

Difficilmente il patron Cairo potrà chiedere una cifra superiore ai 7-8 milioni di euro, ma non è esclusa la formula del prestito con diritto di riscatto o uno scambio alla pari con un altro difensore nerazzurro, ad esempio uno tra D'Ambrosio e Kolarov, essendo entrambi in scadenza di contratto.

Atalanta su Kulusevski

Dejan Kulusevski potrebbe essere il big in uscita dalla Juventus, visto che i bianconeri prima di muoversi in entrata proveranno a fare cassa. Sull'attaccante svedese si sarebbe mossa l'Atalanta, che potrebbe lavorare al suo ritorno dopo averlo ceduto proprio al club torinese a gennaio 2020 per 40 milioni, per poi lasciarlo in prestito al Parma.

In un anno e mezzo il classe 2000 non è quasi mai risultato decisivo, e anche quest'anno Massimiliano Allegri non è ancora riuscito a collocarlo tatticamente e il suo rendimento ne ha risentito. La valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, una cifra che la Dea potrebbe investire qualora dovesse riuscire a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.