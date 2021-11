Un piccolo "esodo" è quello dei tifosi granata della Salernitana all'Olimpico di Roma per la sfida contro la Lazio di domenica 7 novembre.

Il settore ospiti che aveva a disposizione ben 4.400 posti, é terminato da tempo. Non solo: la Lazio ha deciso di aprire un altro spicchio di Curva Sud per permettere di venire incontro alle richieste dei tifosi campani. Sono stati messi a disposizione quindi, ulteriori 2.700 tagliandi per i tifosi della Salernitana. Di questi, circa mille sono stati venduti e al momento ne sono rimasti a disposizione 1.700. Facendo due conti, tra il settore ospiti e quello ulteriore messo a disposizione, sono ormai 5.400 i tifosi della Salernitana sicuri di partecipare dagli spalti all'incontro contro la Lazio di mister Sarri.

Insomma, questa trasferta si presenta potenzialmente come una delle più numerose del calcio professionistico italiano in questo anno calcistico.

Lazio-Salernitana: massima attenzione per l'ordine pubblico

Vista l'enorme affluenza di pubblico ospite, adesso si sta intensificando il servizio di ordine pubblico.

Il "rischio" infatti non è tanto per chi arriva in treno, che ha a disposizione anche la navetta (predisposta proprio per l'occasione dalla Questura di Roma), bensì sarà difficile controllare le migliaia di tifosi che arriveranno in macchina a Roma. Ricordiamo che le due città distano poco più di 250 km.

Come arrivano le due squadre al match

Le due squadre arrivano alla gara con una classifica ovviamente molto diversa.

La Lazio che punta ai primi posti della classifica è al momento settima in classifica a quota 18 punti e ha perso diversi punti per strada, come in occasione della sconfitta contro l'Hellas Verona con poker di bomber Simeone. La Lazio nell'ultima gara di campionato ha pareggiato con l'Atalanta, mentre in Europa ha pareggiato con il Marsiglia in settimana.

La Salernitana arriva con tanto entusiasmo dopo tanti anni nelle categorie inferiori, tra Serie B e Serie C. La squadra di mister Colantuono recentemente ha vinto a Venezia, conquistando tre punti d'oro, ma nella gara seguente ha perso il derby in casa contro il Napoli quando per l'occasione erano presenti 17 mila spettatori nello stadio salernitano.

Le altre gare di domenica in Serie A

Tra le gare più attese di questo turno di campionato in Serie A c'è sicuramente il derby di Milano tra Milan e Inter. Il Napoli giocherà al San Paolo contro l'Hellas Verona.

Gare importanti, in ottica salvezza, quelle che si giocheranno a Genova, dove si disputerà Sampdoria-Bologna e a Udine, dove l'Udinese affronterà il Sassuolo. Infine, il Venezia ospiterà la Roma.