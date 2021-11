L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la foto del futuro. Tra i contratti in scadenza spicca quello di Ivan Perisic, che al termine della stagione dovrebbe lasciare la Pinetina nonostante le ottime prestazioni evidenziate durante questo inizio di campionato. Il suo stipendio da 5 milioni di euro annui sarebbe troppo oneroso per i budget degli Zhang che vorrebbero puntare su profili più giovani e futuribili. I dirigenti, dunque, sarebbero molto attivi per individuare il sostituto ideale del croato. Al primo posto nelle lista nerazzurra ci sarebbe il solito Filip Kostic.

Il serbo del Francoforte ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe stato già molto vicino alla Lazio durante la scorsa estate. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro ma la cifra potrebbe crollare se il ragazzo decidesse di rinnovare il suo rapporto con i tedeschi.

Sempre dalla Bundesliga potrebbe arrivare Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Anche lui ha il contratto in scadenza ed i contatti tra le società sarebbero recenti perché Marotta e Piero Ausilio, prima di ingaggiare Joaquin Correa, avrebbero provato il colpo Marcus Thuram. Piacerebbe anche Caio Henrique del Monaco che ha il contratto in scadenza nel 2025 e per questo una valutazione più alta che si aggira sui 25 milioni di euro.

Il calciatore è ritenuto un ottimo prospetto dopo aver tolto il posto da titolare all'attuale calciatore del Milan Ballo-Touré. Lo scorso anno ha messo a segno 6 gare con 5 assist, adesso è già a 20 partite stagionali con addirittura 7 assist.

Nel 2025 scadrà anche il contratto di Alfonso Pedraza. Il ragazzo tesserato con il Villarreal sta giocando con poca continuità ma sarebbe seguito anche da Napoli e Atalanta.

Inter: problemi per Bastoni e Dzeko

Alessandro Bastoni e l'attaccante Edin Dzeko non giocheranno i rispettivi impegni con le Nazionali per problemi fisici. Il difensore centrale ha lasciato il ritiro per dei problemi agli adduttori e non sarà in grado di recuperare per la sfida in programma per lunedì 15 novembre contro l'Irlanda.

L'Inter tenterà di averlo a disposizione per la gara contro il Napoli.

Nulla da fare anche per il centravanti bosniaco che non giocherà contro la Finlandia nonostante i molti tentativi effettuati dallo staff medico. Il calciatore, uscito malconcio dal derby, ha voluto annunciare in prima persona il forfait. Abbiamo fallito negli sforzi congiunti di essere pronto per la partita contro la Finlandia”. L'ex Roma vorrebbero però tentare di essere al meglio della forma per l'impegno contro l'Ucraina ma soprattutto quello contro il Napoli del suo ex allenatore, Luciano Spalletti.