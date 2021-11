Nel derby di domenica tre giocatori dell'Inter sono usciti a partita in corso per problemi fisici: Barella, Bastoni e Dzeko.

Nicolò Barella ha riportato un affaticamento al flessore ma in nazionale sarà presente, stesso discorso per Bastoni, mentre Dzeko ha riscontrato dei danni muscolari ai flessori della coscia e in questi giorni ha lavorato a parte rispetto al resto del gruppo della nazionale bosniaca.

Barella e Bastoni

Il centrocampista e il difensore dell’Inter sono usciti a partita in corso contro il Milan domenica scorsa 7 novembre per problemi fisici, ma sembra che né Inzaghi né il ct della Nazionale Mancini si debbano preoccupare.

Bastoni era solamente affaticato, mentre Barella ha lasciato il campo per un affaticamento al flessore ma gli esami dell' 8 novembre, hanno escluso danneggiamenti o lesioni.

A ragione di questo fino a oggi Barella e Bastoni faranno un lavoro di scarico, per poi essere valutati da Mancini e dallo staff medico in vista della partita contro la Svizzera. La nazionale italiana scenderà in campo venerdì sera all’Olimpico contro la Svizzera, mentre lunedì 15 sfiderà in trasferta l’Irlanda del Nord, sempre per la qualificazione ai Mondiali 2022.

In conferenza stampa, sugli infortunati, il CT della nazionale Mancini ha dichiarato: “Bastoni sta bene, Barella sarà invece valutato in questi giorni”.

In ogni caso, i due dovrebbero essere a disposizione di mister Inzaghi per la ripresa del campionato di Serie A che vedrà l’Inter impegnata contro il Napoli.

Edin Dzeko

Intanto Dzeko non si è allenato con la nazionale bosniaca, fermato da un problema alla coscia accusato nel derby fra Milan e Inter di domenica. Dzeko durante la gara ha fatto segno alla panchina di volere il cambio perché dolorante, lasciando il posto a Correa.

In mattinata il CT Ivaly Petevin con tono speranzoso, quando gli è stato chiesto di Edin, ha detto: “Spero possa tornare subito in gruppo, aspettiamo notizie dagli esami che farà nel pomeriggio”.

Nel comunicato ufficiale dell'8 novembre della Bosnia invece si legge che, mentre il resto del gruppo si è allenato, Dzeko ha fatto esercitazioni in palestra. La risonanza ha riscontrato "danni ai muscoli posteriori della coscia”, il giocatore necessita quindi di terapia fisica. Il problema non sembra essere particolarmente grave, ma un normale affaticamento dovuto ai numerosi impegni dell'ultimo periodo con la squadra milanese.

La nazionale bosniaca sarà impegnata in casa contro la Finlandia sabato 13, mentre martedì 16 sarà in Ucraina.

Comunque Simone Inzaghi non dovrebbe preoccuparsi per il suo attaccante, che dovrebbe essere disponibile in vista dell'incontro fra due settimane (21 novembre) con il Napoli e quello contro lo Shakhtar (24 novembre).