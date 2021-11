La Juventus sta lavorando alla Continassa senza i nazionali, infatti, sono ben 16 i giocatori che hanno lasciato Torino. Dalle nazionali, però, non arrivano buone notizie visto che Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur hanno accusato alcuni problemi fisici nel corso di Argentina - Uruguay. Il numero 10 juventino si è fermato dopo 45 minuti a causa di un fastidio al polpaccio. Mentre Bentancur ha preso un colpo al ginocchio. La Juventus è in costante contatto con gli staff medici di Argentina e Uruguay per capire come stanno i suoi due giocatori. In particolare i bianconeri sono in ansia per Paulo Dybala che spesso si ferma per acciacchi muscolari.

La Juventus monitora le condizioni dei nazionali

In queste ore, la Juventus è in apprensione per le condizioni dei suoi nazionali. In particolare gli occhi sono puntati su Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. L'argentino è alle prese con un sovraccarico al polpaccio e la speranza è che si sia fermato in tempo. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione anche perché la Juventus alla ripresa del campionato avrà diversi impegni importanti. Mentre per quanto riguarda Bentancur sembra che si tratti solamente di una contusione. Il numero 30 juventino ha preso una botta da Correa e in seguito a questo scontro ha dovuto chiedere il cambio. Dunque, anche in questo caso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Inoltre, per quanto riguarda Paulo Dybala, Tyc Sports, ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate dal calciatore della Juventus: "Non ce la faccio più, fa molto male", ha detto Dybala. La sensazione, però, è che si tratti solo di un cambio precauzionale.

Allegri lavora alla Continassa

La Juventus, in queste ore, si sta allenando in vista della partita contro la Lazio.

Alla Continassa, però, mancano i 16 nazionali e per Massimiliano Allegri non è semplice lavorare. Ma la buona notizia arriva da Moise Kean. Il numero 18 juventino si era fermato prima della gara contro l'Inter e aveva saltato diverse partite. Adesso Kean ha ripreso ad allenarsi in gruppo e contro la Lazio dovrebbe essere a disposizione.

Mentre il dubbio più grande riguarda Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino è rientrato, in settimana, da Coverciano e gli esami hanno evidenziato una infiammazione al tendine d'Achille. Dunque, difficilmente, Chiellini sarà a disposizione per la partita contro la Lazio. In ogni caso si saprà qualcosa in più in merito alle condizioni dei vari giocatori della Juventus solo a ridosso della partita contro i biancocelesti. In ogni caso, Massimiliano Allegri ha una rosa profonda e quindi saprà comunque sopperire ad eventuali assenze. Questa mattina 13 novembre, la Juventus ha svolto un test amichevole contro la Pianese che è terminato con 11 gol segnati dai bianconeri. Moise Kean ha realizzato un poker, Kaio Jorge una tripletta, Zuelli una doppietta mentre le altre reti sono state siglate da Arthur e Compagnon. Adesso la Juventus godrà di due giorni di riposo e la ripresa è fissata per martedì 16 novembre quando sarà in programma un seduta pomeridiana.