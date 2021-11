L'Inter avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Filip Kostic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il serbo potrebbe essere ad un passo dal trasferimento alla Pinetina grazie alla mediazione del connazionale Kolarov e dell'agente Alessandro Lucci. Quest'ultimo da poco gestisce la procura del calciatore che già durante lo scorso giugno sarebbe stato molto vicino ai nerazzurri, con i quali avrebbe parlato anche di un possibile contratto. Il calciatore, al momento, è legato ai tedeschi del Francoforte fino al 2023 ma sarebbe disposto a cambiare aria per intraprendere una nuova avventura.

Il suo cartellino varrebbe circa 20 milioni di euro e già durante la scorsa estate sarebbe stato molto vicino all'approdo in Italia per il corteggiamento della Lazio di Maurizio Sarri. Il passaggio con Lucci agevolerebbe molto la società nerazzurra perché il procuratore ha nella sua compagnia già calciatori come Vecino, Correa, Dzeko e Kolarov.

Inter: Kostic come erede di Ivan Perisic

Filip Kostic potrebbe vestire la maglia della squadra presieduta dagli Zhang con qualche mese di ritardo. La trattativa potrebbe subire un'accelerata soprattutto se Ivan Perisic non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Il croato percepisce circa 5 milioni di euro all'anno, cifra ritenuta troppo onerosa per i budget dei proprietari asiatici, i quali vorrebbero puntare, soprattutto dopo l'emergenza finanziaria causata dalla pandemia, su profili giovani, talentuosi e futuribili.

Il croato, che sta giocando ottime partite sotto la guida di Simone Inzaghi, è un titolare sulla corsia sinistra ma potrebbe decidere di svincolarsi a giugno per tentare una nuova avventura in Premier League. In Inghilterra non ha mai giocato e, prima che rinnovasse con i nerazzurri, sarebbe stato molto vicino al Manchester United.

L'arrivo di Luciano Spalletti, però, fece saltare il trasferimento. Questa volta, l'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham potrebbe rappresentare una valida possibilità per l'ex calciatore del Bayern Monaco. Il tecnico leccese starebbe puntando ancora una volta sul 3-5-2 e l'esperienza di Perisic potrebbe essere fondamentale per i suoi meccanismi tattici.

Il classe 1989, però, sarebbe seguito anche da alcuni club della Bundesliga, campionato che conosce benissimo. Molto dipenderà anche dalle sue ambizioni ma l'Inter vorrebbe cautelarsi in netto anticipo per evitare di trovarsi scoperta in una zona del campo che in questo momento ha come alternativa anche l'ex Verona, Federico Dimarco. Quest'ultimo utilizzato anche come terzo centrale di sinistra.