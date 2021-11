Nel pomeriggio di oggi 19 novembre, la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro la Lazio di sabato 20 novembre. Dopo la seduta di lavoro la squadra è partita per Roma.

Sul volo che ha portato la Juventus nella Capitale non c'è Paulo Dybala. L'argentino, oggi 19 novembre, ha fatto un provino per vedere se poteva essere a disposizione di Massimiliano Allegri. Ma alla fine i bianconeri hanno preferito non correre alcun tipo di rischio e Paulo Dybala non figura nella lista dei convocati per la gara contro la Lazio. Dunque, per il numero 10 juventino arriva un nuovo stop e adesso si spera possa recuperare per la partita contro il Chelsea.

Dunque, domani 20 novembre, in attacco al posto di Paulo Dybala ci sarà Federico Chiesa.

Dybala resta a Torino

Paulo Dybala, in questi giorni, ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi della Juventus e poco fa è arrivato il responso definitivo. Infatti, il numero 10 juventino salterà il match contro la Lazio. L'argentino è alle prese con una infiammazione al soleo rimediata in nazionale.

Dybala non è riuscito a recuperare e soprattutto Massimiliano Allegri ha deciso di non far correre rischi al suo numero 10. Il tecnico livornese già in conferenza stampa aveva fatto capire che difficilmente avrebbe convocato Dybala poiché i problemi al polpaccio sono sempre molto pericolosi.

Allegri verso il 4-4-2

Per la partita contro la Lazio Massimiliano Allegri avrà diverse assenze e per questo motivo il tecnico livornese dovrà fare alcune modifiche al suo undici. In difesa mancherà Chiellini e al suo posto ci sarà De Ligt. L'olandese giocherà nella difesa a quattro con Bonucci e ai loro lati ci saranno Danilo e Alex Sandro.

Anche a centrocampo ci saranno alcuni cambi e in particolare ci sarà l'assenza di Federico Bernardeschi.

Al posto del numero 20 juventino giocherà Rabiot. In mezzo, invece, agiranno Locatelli e McKennie. Mentre sulla corsia di destra agirà Juan Cuadrado, anche perché Federico Chiesa quasi certamente verrà dirottato in attacco al fianco di Morata.

In panchina, invece, ci sarà Moise Kean che ha smaltito il problema che gli ha impedito di essere a disposizione nei match di ottobre. Come alternativa la Juventus ha anche Kaio Jorge.

I convocati di Allegri

Massimiliano Allegri poco fa ha diramato la lista completa dei convocati per la partita contro la Lazio. Ecco l'elenco dei bianconeri a disposizione dell'allenatore della Juventus: Szczesny, Perin, Pinsoglio; Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Pellegrini; Arthur, Bentancur, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Locatelli, Chiesa; Morata, Kaio Jorge e Kean.

Mentre restano a Torino i vari Bernardeschi, Dybala, Chiellini, De Sciglio e Ramsey.