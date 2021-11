La prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, potrebbe vedere una grande girandola di centrocampista visto che tante squadre sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Tra queste ci sono l'Inter e il Napoli, che hanno cominciato ad effettuare i primi sondaggi. I nerazzurri potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con il Real Madrid per imbastire una trattativa per Dani Ceballos. Gli azzurri, invece, avrebbero messo nuovamente gli occhi su Nahitan Nandez, già cercato questa estate e nel mirino anche dell'Inter per gennaio, alla luce del fatto che Anguissà partirà per la coppa d'Africa.

Inter su Ceballos

L'Inter a gennaio cercherà un rinforzo in mezzo al campo per provare ad alzare il tasso tecnico visto che Vecino e Gagliardini non convincono a pieno e Vidal e Sensi spesso hanno dovuto fare i conti con problemi fisici tra l'anno scorso e quest'anno. I nerazzurri cercheranno qualche occasione di mercato, come dichiarato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nelle scorse settimane.

Occasione che potrebbe arrivare da Madrid, sponda Real. Il nome finito in orbita nerazzurra, infatti, sarebbe quello di Dani Ceballos, che è rimasto al Real questa estate nonostante si ipotizzasse un ritorno all'Arsenal ma il suo impiego è stato nullo, non avendo giocato neanche un minuto in gare ufficiali in questa prima parte della stagione.

A pesare un infortunio alla caviglia che lo ha relegato ai box. Le due società sono in ottimi rapporti, come testimonia il trasferimento di Achraf Hakimi di due anni fa e questo potrebbe facilitare l'arrivo dello spagnolo all'ombra del Duomo. Il classe 1996 ha un contratto fino a giugno 2023 e questo incide sulla sua valutazione, non superiore ai 20 milioni di euro.

Il club meneghino potrebbe prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di determinate condizioni.

Napoli su Nandez

Un giocatore che con ogni probabilità infiammerà la prossima sessione di calciomercato è Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è stato accostato anche all'Inter nelle scorse settimane ma in questi giorni passi avanti sono stati fatti dal Napoli, che è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, visto che a gennaio perderà per almeno un mese Anguissa, impegnato in coppa d'Africa.

Il Cagliari difficilmente potrà chiedere i 30 milioni di euro chiesti questa estate ma la valutazione, comunque, sarà tra i 18 e i 20 milioni di euro. Cifra che i partenopei proveranno ad abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere uno tra Ounas e Stanislav Lobotka, entrambi non al centro del progetto tecnico di Spalletti.