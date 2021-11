L'Inter avrebbe cominciato a muovere i primi passi in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, per cercare di regalare al proprio allenatore, Simone Inzaghi, i rinforzi richiesti per alzare ulteriormente il livello ed essere competitivi sia in Italia che in Europa. In caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, infatti, la società nerazzurra avrebbe anche un tesoretto importante da poter reinvestire. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello d'attacco, soprattutto in caso di addio di Alexis Sanchez, alla luce di un ingaggio troppo pesante e superiore ai 7 milioni di euro a stagione.

In entrata sarebbe ritornato in orbita il nome di Giacomo Raspadori, sondato già questa estate per ammissione dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

L'Inter torna su Raspadori

L'Inter sarebbe tornata su Giacomo Raspadori in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il giovane attaccante è legato ai nerazzurri da una passione che coltiva da bambino e per questo motivo vedrebbe di buon occhio un trasferimento all'ombra del Duomo, pur consapevole del fatto che partirebbe come quarta scelta, dietro a Joaquin Correa, Lautaro Martinez e Edin Dzeko.

Il classe 2000 è esploso l'anno scorso con la maglia del Sassuolo, tanto da conquistarsi la convocazione con la Nazionale italiana per gli Europei.

In questa stagione ancora non ha trovato una continuità di rendimento, avendo messo a segno soltanto una rete in undici partite di campionato, e anche a livello di collocazione tattica ha giocato un po' in tutti i ruoli sul fronte offensivo, sia come prima punta che come trequartista e da esterno nel 4-2-3-1 di Dionisi. Il suo arrivo a Milano, però, è legato sempre al possibile addio di Alexis Sanchez, che ha ricevuto una proposta dalla Major League Soccer.

La strategia dell'Inter

I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi, soprattutto tra i due dirigenti, Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali, e questo potrebbe facilitare il trasferimento in nerazzurro di Giacomo Raspadori. L'attaccante ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro e la fumata bianca potrebbe arrivare anche con una formula molto simile a quella che ha portato Manuel Locatelli alla Juventus questa estate, cioè in prestito fino a giugno 2023 con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Ma il club meneghino sarebbe pronto anche a giocarsi due contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso, mettendo sul piatto i cartellini di Mulattieri e Agoumé, valutati complessivamente 15 milioni di euro.

Non è escluso neanche che i nerazzurri possano chiudere l'affare a gennaio per poi concretizzarlo a giugno per cercare di anticipare la concorrenza, visto che il classe 2000 piace sia in Italia che all'estero.