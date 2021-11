La Juventus dopo aver subito la sconfitta contro l’Atalanta deve cambiare marcia immediatamente. Martedì 30 novembre 2021 c'è la sfida a Salerno contro la Salernitana, Allegri perde Chiesa fino al 2022 e McKennie. In attacco spazio a Kean favorito su Morata, Bernardeschi dovrebbe prendere il posto di Chiesa.

Contro la Salernitana senza Chiesa è McKennie: il primo fuori fino al 2022

Dopo la pesante sconfitta subita dalla Juventus contro l’Atalanta nell'ultima giornata di campionato, i bianconeri devono subito voltare pagina. Adesso c'è la delicata trasferta a Salerno con la Salernitana, una sfida assolutamente da non sbagliare.

Problemi per Allegri, il tecnico livornese deve rinunciare a Chiesa: l’attaccante dovrà stare fermo fino al 2022, un’assenza molto importante per lo sviluppo dell’attacco. Anche McKennie ha avuto dei guai fisici, ma il centrocampista americano non preoccupa è dovrebbe essere a disposizione per la gara con il Genoa. Chiellini potrebbe recuperare e partire dall'inizio così come Kean favorito su Morata [VIDEO]. Dybala guiderà il reparto offensivo. Il posto di Chiesa in teoria dovrebbe essere di Bernardeschi, non è da escludere che Cuadrado si alzi per fare l’esterno offensivo. A centrocampo possibile utilizzo di Locatelli con Rabiot e Bentancur.

Inizio deludente da parte della Juventus, Allegri deve lavorare molto per sistemare le cose

Un inizio davvero deludente per la Juventus, Allegri doveva essere colui che metteva a posto le cose dopo l’esonero di Pirlo. Non si è ancora vista un’identità da parte della squadra, formazioni diverse ogni volta senza mai un equilibrio tattico.

Molti giocatori stanno rendendo al di sotto delle loro capacità, uno su tutti è Alvaro Morata, lo spagnolo non si sta trovando bene e manca da siglare una rete da diverse partite.

Oltre a Morata, deludenti anche le prestazioni di Rabiot, Kulusevski, Bentancur e Alex Sandro, da rivedere Bonucci, Danilo e de Ligt.

La sfida tra la Salernitana e la Juventus si potrà vedere solo per gli abbonati Dazn, martedì 30 novembre 2021 ci saranno collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le voci dei protagonisti nel post match, verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

La Juventus parte leggermente favorita nei confronti della Salernitana, i probabili protagonisti della gara potrebbero essere Dybala da una parte e Ribery dall'altra: quest'ultimo però, sta svolgendo lavoro differenziato per essere in grado di recuperare da qualche acciacco fisico.

Il Milan ha perso con il Sassuolo mentre il Napoli continua a volare, umiliata la Lazio per quattro a zero. Il primo posto adesso per la Juventus dista ben 14 punti, il tempo però gioca a favore di Allegri, sta a lui cercare di risolvere i problemi per tornare a recuperare terreno in classifica.