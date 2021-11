L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. Grazie anche alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, i nerazzurri potranno contare su un piccolo tesoretto per ritoccare la rosa a disposizione del tecnico, Simone Inzaghi. Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche è quello difensivo, alla luce dei problemi fisici di Aleksander Kolarov, e nel mirino ci sarebbe Malanga Sarr, difensore che al Chelsea sta trovando poco spazio. Occhio, in vista di gennaio, anche alla Fiorentina, in cerca di un rinforzo in attacco, e che avrebbe puntato Borja Mayoral.

Inter su Sarr

L'Inter potrebbe rinforzare il reparto difensivo nella prossima sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri, infatti, stando a quanto riportato da Sportmediaset, avrebbero messo gli occhi sul centrale del Chelsea, Malanga Sarr. La trattativa, inoltre, sembrerebbe anche ben avviata, visto che il giocatore ha trascorso la serata a Milano nella giornata di domenica e starebbe trattando il suo passaggio all’Inter a gennaio.

Si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che il calciatore era stato nel mirino dei nerazzurri già due anni fa, quando era in scadenza di contratto con il Nizza. I Blues, però, bruciarono la concorrenza, salvo poi cederlo in prestito per un anno al Porto.

In estate il ritorno a Londra, ma il classe 1999 non rientra nei piani di Tuchel, avendo giocato soltanto una partita in Premier League e collezionato due presenze in EFL Cup. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia il trasferimento record di Romelu Lukaku in estate, e questo potrebbe anche facilitare il buon esito della trattativa.

L'Inter, infatti, sarebbe pronta a prelevare Sarr con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Bisognerà vedere se il prestito sarà di sei mesi o, più probabilmente, di diciotto mesi in modo da avere più tempo per valutarlo sul campo.

Fiorentina su Mayoral

Oltre all'Inter, ci sarebbe un'altra società che si sta muovendo sul mercato per rinforzarsi a gennaio: la Fiorentina.

I viola hanno fatto bene in questa prima parte della stagione e sono in piena lotta per un piazzamento europeo. Il club di Commisso non vuole lasciare nulla di intentato ed è pronto a regalare al proprio tecnico, Vincenzo Italiano, un attaccante da poter alternare a Vlahovic. Il nome in cima alla lista è quello di Borja Mayoral, che alla Roma non trova spazio, fuori dal progetto tattico di Mourinho. I due club potrebbero accordarsi con uno scambio di prestiti che veda coinvolto anche Amrabat, visto che i giallorossi sono sempre alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. L'attaccante spagnolo, d'altronde, è di proprietà del Real Madrid e per questo motivo i capitolini, anziché rispedirlo al mittente a gennaio, proveranno a chiudere uno scambio momentaneo fino a giugno, per poi decidere cosa fare.