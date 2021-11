L'Inter valuta i possibili nomi che potrebbero potenziare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il profilo delle ultime ore sarebbe Julian Araujo, laterale destro in forza ai Los Angeles Galaxy. Il calciatore ha appena firmato il rinnovo del contratto fino al 2025 ed avrebbe una valutazione di circa 5 milioni di euro. Attualmente è un titolare fisso e sarebbe seguito da altri top club proprio per la giovane età e le potenzialità mostrate nelle ultime uscite. In stagione ha messo insieme 32 presenze con sei assist. L'idea sarebbe stata presa in considerazione perchè Denzel Dumfries non avrebbe convinto lo staff tecnico.

Il calciatore olandese, arrivato alla Pinetina come erede di Achraf Hakimi, è stato molto deludente, infatti, Simone Inzaghi ha promosso Matto Darmian come titolare della corsia destra. L'ex Psv, anche a causa del rigore causato contro la Juventus, sta giocando molto poco e, anche quando entra in campo, dimostra di essere uno momento psico-fisico molto negativo.

Mercato Inter: Vecino potrebbe andare alla Roma di Mourinho

La società nerazzurra potrebbe dire addio a Matias Vecino. Il centrocampista, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non dovrebbe rinnovare anche perché non è molto utilizzato da Inzaghi. Il tecnico, infatti, preferisce un reparto composto da Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic con Arturo Vidal come prima alternativa.

Il calciatore uruguaiano dunque potrebbe decidere di fare le valigie per approdare in un club che lo metta al centro del progetto.

Nelle ultime settimane di mercato, inoltre, Inter e Roma avrebbero allacciato i contatti anche per parlare di Gonzalo Villar. I nerazzurri avrebbero proposto uno scambio con Roberto Gagliardini ma il club della Capitale ha bocciato la trattativa.

Il calciatore della Spagna, però, non sarebbe nei progetti di Jose Mourinho e potrebbe lasciare Trigoria anzitempo, magari in un possibile scambio con Matias Vecino. L'ex Fiorentina ha però il contratto in scadenza e le squadre interessate vorrebbero attendere per evitare di pagare il cartellino. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo anche il Napoli di Luciano Spalletti, con il quale ha già vissuto un'avventura proprio alla Pinetina.

Il tecnico toscano lo avrebbe voluto ad agosto dopo l'infortunio di Diego Demme e, questa volta, potrebbe ritornare alla carica in vista della partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa. L'Inter potrebbe perdere a zero anche Ivan Perisic, che non dovrebbe rinnovare il contratto da 5 milioni di euro in scadenza nel 2022. Al suo posto, l'Inter potrebbe ingaggiare il serbo Filip Kostic.