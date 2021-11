Le società di Serie A stanno approfittando della sosta per le nazionali per delineare le strategie di mercato da attuare tra gennaio e giugno. L'Inter, ad esempio, sta cominciando a battere diverse piste per la fascia sinistra, visto il probabile addio di Ivan Perisic, in scadenza di contratto e con le trattative per il rinnovo in fase di stallo. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Filip Kostic, seguito già in estate quando pare sia stato vicino alla Lazio.

Anche la Juventus si sta muovendo sul mercato in cerca di rinforzi soprattutto in mezzo al campo ma, non potendo fare grandi investimenti, la compagine bianconera starebbe cercando delle occasioni.

Tra queste ci sarebbe Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma.

Inter su Kostic

L'Inter proverà a rinforzare la fascia sinistra nelle prossime sessioni di Calciomercato. Difficile pensare a movimenti in questo reparto a gennaio, visto che Ivan Perisic e Federico Dimarco stanno facendo bene. Quindi è probabile che qualcosa venga fatto nella prossima stagione quando l'esterno croato andrà in scadenza di contratto.

Il nome finito nuovamente in orbita nerazzurra sarebbe quello di Filip Kostic. L'esterno serbo era già stato seguito durante lo scorso mercato estivo, ma non c'era stata la possibilità di affondare il colpo. Inoltre sul centrocampista 29enne era piombata la Lazio che non era riuscita ad acquistarlo pare a causa di una mail errata.

Kostic ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023, e per questo motivo l'Eintracht Francoforte non sarebbe intenzionato ad alzare le barricate pur di trattenerlo. Il classe 1992 porterebbe in dote un buon numero di gol e assist. Basti pensare che l'anno scorso ha messo a segno quattro reti e collezionato 14 assist, mentre nella stagione attuale è finora a quota due gol e quattro assist.

Siccome a partire dalla prossima estate Kostic avrà solo un anno di contratto in essere con l'Eintracht Francoforte, è ragionevole pensare che il club tedesco non chiederà una cifra alta per venderlo. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma non è escluso l'inserimento di Valentino Lazaro nell'affare, giacché l'esterno austriaco gode di diversi estimatori in Bundesliga.

Juventus su Villar

Oltre all'Inter, anche la Juventus è molto attiva sul mercato, ma già per gennaio. I bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo che possa migliorare la qualità tecnica del centrocampo. L'ultima idea di Cherubini porterebbe al centrocampista spagnolo della Roma, Gonzalo Villar, finito ai margini con l'arrivo di José Mourinho.

Il giocatore finora non ha collezionato nemmeno una presenza in campionato, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso con Fonseca. È sceso in campo soltanto in Conference League, e per questa ragione avrebbe chiesto la cessione. Non è escluso che la Roma possa accettare di lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Qualora dovesse partire una trattativa con la Juventus, si potrebbe parlare di uno scambio alla pari con uno tra Aaron Ramsey (in questo caso però l'ostacolo sarebbe l'ingaggio da oltre 7 milioni a stagione del gallese) e Luca Pellegrini che, dunque, potrebbe tornare a vestire la maglia giallorossa che ha già indossato nel 2018-2019.