L'Inter e la Roma stanno pensando ad un possibile scambio a centrocampo che accontenterebbe le due società, che hanno l'obiettivo di aver un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa.

Il possibile scambio tra le due parti riguarderebbe il centrocampo e coinvolgerebbe Gonzalo Villar e Roberto Gagliardini. Il centrocampista spagnolo della Roma, dopo la brutta prestazioni in Conference League contro il Bodo Glimt è ormai ai margini del progetto targato Josè Mourinho ed a gennaio potrebbe lasciare la capitale. Inoltri, gli indizi social da parte dello spagnolo, potrebbero dedurre un suo addio visto il rapporto complicato con lo Special One.

Discorso simile anche per il centrocampista dell'Inter che con il recupero a pieno regime di Vecino e Vidal, sta vedendo ridotto il suo minutaggio. Inoltre, la ragione dello scambio potrebbe essere anche di natura tattica: i giallorossi cercano un centrocampista alla Cristante, con Gaglairdini che incarna perfettamente le caratteristiche del numero quattro giallorosso.

Anche l'Inter, cerca un vice Brozovic, e Villar potrebbe rappresentare una valida alternativa al centrocampista e leader nerazzurro.

Inter, possibile scambio Luis Alberto-Calhanoglu. Si monitora Nandez

Intanto, i nerazzurri stanno lavorando su più tavoli per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, per essere competitivi su tutti i fronti.

Per quanto concerne il centrocampo, oltre alla vicenda Villar, i nerazzurri stanno monitorando con grande attenzione la situazione legata a Luis Alberto, pupillo di Inzaghi alla Lazio che potrebbe lasciare i biancocelesti a gennaio visto il rapporto non idilliaco con Maurizio Sarri.

Si potrebbe così profilare uno scambio sensazionale tra Lazio ed Inter, con i nerazzurri che offrirebbero Hakan Calhanoglu in cambio proprio del Mago biancoceleste.

I due fantasisti stanno vivendo momenti simili: il turco non riesce ad imporsi in maniera continua all'Inter, mentre il 10 spagnolo ha addirittura perso la titolarità a discapito del neo acquisto Toma Basic. Uno scambio che accontenterebbe tutti, in particolar modo il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che dopo Correa, potrebbe riabbracciare un altro suo fedelissimo ai tempi dell'esperienza laziale.

Ma non è finita qui. L'Inter vuole rinforzarsi anche sulle corsie esterne, visto l'inserimento non ancora completato di Dumfries. Ecco perchè i nerazzurri potrebbero ritornare alla carica per Naithan Nandez già nel mercato di gennaio, dopo che il centrocampo del Cagliari era stato vicinissimo a vestire la maglia interista già nella sessione estiva di Calciomercato. Sull'ex centrocampista del Boca, ci sarebbe però l'interesse del Napoli e soprattutto della Roma di Josè Mourinho che apprezza in maniera particolare la duttilità dell'eclettico centrocampista uruguaiano.