Ci siamo, l'Italia di Roberto Mancini si gioca la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Dopo la straordinaria estate che ha visto gli Azzurri trionfare al Campionato Europeo, adesso è necessario confermare che non c'è stato nessun passo indietro, nessuna involuzione del gruppo.

Il pareggio con la Svizzera di venerdì scorso all'Olimpico ha tolto qualche certezza e aumentato i dubbi dei giocatori allenati da Roberto Mancini. Ma non c'è tempo per piangersi addosso: serve battere l'Irlanda Del Nord. E potrebbe non bastare.

I criteri per cui l'Italia si qualifica

Il passaggio diretto ai Mondiali in Qatar che si terranno nell'inverno del 2022 passerà anche dal risultato della Svizzera, sempre questa sera, contro la Bulgaria. Nel dettaglio: l'Italia si qualifica sempre se vince e la Svizzera non vince (perde o pareggia) contro la Bulgaria. Se Svizzera e Italia pareggiano passano gli Azzurri che hanno una differenza reti più favorevole rispetto agli elvetici. Ma, se entrambe le formazioni vincono, ma la Svizzera segna più di due gol rispetto all'Italia gli uomini di Mancini vanno ai playoffs.

L'Italia è davanti nella differenza reti per due gol, ma uno va tolto in quanto gli svizzeri hanno segnato all'Olimpico, ovvero fuori casa.

Quindi resta solo un gol in più. Se, per esempio, l'Italia vince uno a zero, ma la Svizzera batte la Bulgaria tre a zero, ecco che per Bonucci&Co serviranno gli spareggi di marzo.

Le parole di Roberto Mancini

L'Italia ha già vissuto l'incubo playoffs fallendo la qualificazione agli ultimi Mondiali di Russia, nel 2018. Al tempo fu la Svezia a condannarci, battendoci uno a zero in casa propria e pareggiando a San Siro.

Le dimissioni di Giampiero Ventura e l'arrivo del ciclo Mancini. Al momento, uno dei più vittoriosi di sempre. Il C.T ha parlato in conferenza stampa pre-partita, affermando che la squadra non deve farsi travolgere dalle pressioni e restare serena. Ha detto anche di non pensare in alcun modo al precedente del 1958.

Dal punto di vista tattico, Roberto Mancini, ha detto che sarà prevalente il gioco in velocità con palla a terra.

L'Irlanda del Nord, nel suo fortino di Belfast, è un avversario molto difficile contro cui giocare, ma l'allenatore azzurro ha sostenuto che l'Italia è abituata alle pressioni e che non c'è tempo per fare calcoli.

Infine, Mancini non si è sbilanciato riguardo alla formazione che alle 20:45 scenderà in campo. Ballottaggio Belotti - Scamacca che sarà sciolto solo poco prima del fischio d'inizio.

Le parole di Leonardo Bonucci

Anche il capitano azzurro Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa. In particolare si è soffermato sul calcio di rigore sbagliato da Jorginho nel finale contro la Svizzera. L'errore, ha detto Bonucci, non ha cambiato le gerarchie dei rigoristi italiani. Non pensa, al momento, di essere lui il primo nella lista dei tiratori dagli undici metri.

Sempre Bonucci ha detto di aver subito rincuorato il compagno di squadra.

In conclusione, ha detto che adesso è il momento di ritrovare lo spirito di squadra che ha caratterizzato la Nazionale durante quest'estate vincente.