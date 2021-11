Durante questa pausa di campionato per la disputa dei match delle Nazionali, il Crotone riprenderà la preparazione, dopo alcuni giorni di pausa, nella giornata di mercoledì 10 novembre presso il Centro Sportivo "Antico Borgo".

Sono giornate di riflessione in casa rossoblù, con la dirigenza che dovrà valutare attentamente gli effetti in rosa e valutare, capire assieme al tecnico Pasquale Marino, le operazioni di mercato da condurre nelle prossime settimane per rinforzare la rosa nella sessione invernale.

Crotone, Marino attende rinforzi

Con il passaggio di consegne avvenuto nelle scorse settimane tra Francesco Modesto e Pasquale Marino, il Crotone ha di fatto interrotto la recente tradizione che vedeva la squadra scendere in campo con una difesa a tre elementi.

Abbandonato il 3-5-2, gli squali hanno ripiegato suo 4-3-3, modulo caro al tecnico ex Spal. Il problema è però la mancanza di terzini, con Pasquale Marino che ha dovuto arretrare il raggio d'azione di Marco Sala e di Salvatore Molina impiegandoli come laterali difensivi.

Tra gli interventi certi della dirigenza nel mercato di riparazione ci sarà quindi l'acquisto di almeno due terzini, che possano garantire meccanismi e fluidità all'azione di gioco sia in fase offensiva che in quella di contenimento.

Coperta corta in attacco

L'addio di Emmanuel Rivière, svincolatosi nelle scorse settimane, la squalifica di tre giornate scontata da Augustus Kargbo e la mancanza di alternative valide ha imposto recentemente l'impiego costante dei soli Mirko Maric e Samuele Mulattieri.

Una situazione che merita senza dubbio attenzione sia sotto il profilo numerico che sotto quello del rendimento. Se per Samuele Mulattieri sono arrivate 6 reti in 12 gare, Mirco Maric per ora ha siglato solamente una rete, su calcio di rigore, nell'ultima trasferta di Frosinone. Uno o forse due elementi potrebbero quindi arrivare in Calabria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un nome accostato agli squali nelle ultime ore è quello di Ilija Nestorovski, attaccante dell'Udinese, sul quale ci sarebbe anche la concorrenza del Monza.

Una classifica da scalare

Con soli 8 punti in 12 gare il Crotone, a sorpresa, si trova a lottare per non retrocedere. Gli squali, al momento, risultano distanziati di 6 punti dal Cosenza.

Finora la squadra rossoblù è riuscita ad ottenere solamente una vittoria (2-1) contro il Pisa. Per non compromettere ulteriormente la stagione la squadra di Pasquale Marino dovrà iniziare a macinare punti e ottenere vittorie, soprattutto all'Ezio Scida. Importanti saranno dunque le prossime gare che vedranno il Crotone impegnato al "Renato Curi" di Perugia e successivamente ospitare in Calabria il Vicenza, si tratta di due match fondamentali per la salvezza.