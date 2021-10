Una crisi senza fine quella vissuta dal Crotone che al termine del turno della decima giornata ha dovuto incassare la sua quinta sconfitta stagionale (0-2) contro il Benevento. Un k.o. che potrebbe dare la spallata definitiva all'esperienza rossoblù di Francesco Modesto. Il tecnico, che ha ottenuto una sola vittoria in campionato, potrebbe essere esonerato nelle prossime ore. Per la successione tre sarebbero i profili in fase di valutazione da parte della società.

Crotone, Marino favorito

Tra i profili seguiti il nome caldo sarebbe quello di Pasquale Marino, tecnico siciliano con grande esperienza anche in Serie A.

L'allenatore ex Spal andrebbe ad attuare il 3-4-3 con possibilità di ripiegare al più equilibrato 4-3-3. Un nome dettato dalla necessità di apportare esperienza a una squadra che può vantare la rosa più giovane della cadetteria. Altri nomi più defilati sarebbero quelli di Luigi Di Biagio e Davide Dionigi. Non sarebbe stata presa in considerazione l'ipotesi, gradita ai tifosi, di un ritorno in panchina di Serse Cosmi allenatore del Crotone nella seconda parte della passata stagione di massima serie.

Crotone, una classifica difficile

Con soli sette punti in classifica generale il Crotone di Francesco Modesto, dopo dieci giornate, rappresenta quello che ha riscontrato maggiori difficoltà nella storia delle partecipazioni alla cadetteria degli squali, ben 15, dal 2000 ad oggi.

Solamente una vittoria in questo campionato, quella per 2-1 all'Ezio Scida contro il Pisa capolista, una scintilla dalla quale non è però scaturita una fiamma, portando gli squali a perdere prima 1-0 in casa del Cittadella e successivamente 0-2 tra le mura amiche contro il Benevento. Soprattutto il k.o. contro i sanniti, rivali storici, starebbe portando la società a riflettere e valutare un esonero a pochi giorni dalla gara dello stadio "Stirpe" di Frosinone.

Diverse assenze tra gli squali

Indipendentemente da quello che sarà l'allenatore a sedere sulla panchina del Crotone nei prossimi giorni, i rossoblù dovranno fare i conti sin da subito con le numerose assenze. Non dovrebbero prendere parte alla trasferta di Frosinone gli infortunati Benali ed Estevez, difficile vedere in campo anche Mogos e Vulic per i quali dovranno essere effettuati nelle prossime ore esami strumentali.

Da valutare anche le condizioni di Paz. Out causa squalifica sarà invece Kargbo. Una situazione dunque difficile per qualsiasi allenatore con un calendario che in questo momento non sarà agevole visto che il Crotone dopo la trasferta di Frosinone dovrà ospitare il Monza dell'ex Giovanni Stroppa.