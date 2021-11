Aumentano gli spettatori negli stadi del sud, più o meno in tutte le piazze, dalla Serie A alla Serie C. Inutile nasconderlo: i numeri sono in crescita grazie anche al meteo che ha permesso molti "indecisi" di trascorrere delle belle giornate allo stadio, magari con la propria famiglia.

Approfondiamo di seguito nel dettaglio quali sono le tifoserie più numerose allo stadio in questo periodo.

La classifica spettatori delle tifoserie al sud

Il record spettatori registrato in Serie B per Lecce- Parma, non è bastato ai salentini per raggiungere il terzo posto della speciale classifica spettatori al Sud (considerando soltanto il calcio professionistico, dalla Serie A alla Serie C).

Resta comunque il record per la cadetteria con 18.765 persone che hanno visto la vittoria del Lecce di mister Baroni sul Parma: un secco 4-0 che ha fatto felici tutti i tifosi giallorossi. Sicuramente questi numeri sono stati agevolati dall'iniziativa della società presieduta da Saverio Sticchi Damiani che ha venduto i biglietti di donne e under 14 a solo 1 euro.

Di seguito, la classifica spettatori attuale fra le città del sud:

Napoli (serie A) 21.155 spettatori in media;

(serie A) 21.155 spettatori in media; Salernitana (serie A) 11.951;

(serie A) 11.951; Bari (serie C) 8.878;

(serie C) 8.878; Lecce (B) 8.604;

Reggina (B) 5.937;

Cosenza (B) 5.435;

Palermo (C) 4.789;

Benevento (B) 3.734;

Foggia (C) 3.678;

Taranto (C) 3.511;

Campobasso (C) 2.801;

Avellino (C) 2.787;

Catanzaro (C) 2.488;

Crotone (B) 2.059;

Catania (C) 2.010.

Crescono i tifosi a Salerno dopo il derby

Rispetto alla situazione di tre settimane fa, sale molto la media spettatori della Salernitana, cresciuta soprattutto dopo il derby contro il Napoli (perso 1-0 dalla squadra di mister Colantuono) che ha fatto registrare ben 17.043 spettatori.

La media spettatori cresciuta di più in assoluto, come accennato, è stata quella del Lecce che per poco non è riuscito però a superare quella degli storici rivali del Bari, almeno finora. Cresce anche la media spettatori del Cosenza, passato da 5.239 a 5.435, ma questo non basta per mantenere il quarto posto in questa speciale classifica, perchè vengono superati dalla tifoseria della Reggina.

Al momento quella amaranto è la tifoseria calabrese più presente allo stadio finora.

In crescita anche i numeri della media spettatori di Palermo, Foggia e Taranto (saliti tutti nell'ordine di circa 200 spettatori in più nell'ultimo mese), mentre calano le presenze negli stadi di Avellino, Benevento e Campobasso.

Deludono, al momento, le presenze negli stadi di Crotone e Catania.

Entrambe sono due grandi tifoserie, ma entrambe superano di poco le 2 mila presenze sugli spalti. In entrambi i casi, sicuramente, c'entra molto il ritmo delle squadre in campionato, visto che sia il Crotone che il Catania stanno deludendo e stanno arrancando con risultati scarsi.