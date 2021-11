Rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: è questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando per puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero già nella sessione invernale di Calciomercato.

Tassello fondamentale per il mercato della "Vecchia Signora" è legato al centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli. Sarebbero due gli obiettivi sul taccuino della società juventina: ovvero Aurelien Tchouameni o Axel Witsel.

Idee Tchouameni e Witsel

Il talentuoso centrocampista francese del Monaco è da tempo nel mirino dei bianconeri, che già nella scorsa sessione estiva di calciomercato volevano acquistarlo, ma viste le richieste elevate del club francese (che lo valuta 40 milioni), l'affare non è andato in porta.

La Juve vuole però riprovarci, ma deve fare i conti con l'interesse del Real Madrid, che dopo Camavinga vorrebbe continuare il restyling della rosa e soprattutto del centrocampo.

Per gennaio, la pista più concreta rimane quella che porta al nome di Axel Witsel, centrocampista belga del Borussia Dortmund che a giugno va in scadenza di contratto. Per questo, i bianconeri potrebbero fare un tentativo già per gennaio, offrendo un piccolo indennizzo al club tedesco, così da regalare un centrocampista di grande esperienza, quantità ma soprattutto personalità a Massimiliano Allegri.

Juve, possibile offerta del Tottenham per McKennie

Per finanziare i colpi per gennaio, tra centrocampo e attacco (con Vlahovic che resta l'obiettivo numero per il reparto offensivo juventino) la Vecchia Signora potrebbe fare cassa con diverse cessioni che permetterebbero ai bianconeri di muoversi in maniera importante sul mercato.

Uno dei calciatori che ha grande mercato sarebbe Weston McKennie: infatti, il centrocampista americano, dopo un inizio di stagione non positivo causa una condizione fisica non esaltante, è diventato un punto fermo del 4-4-2 di Allegri e si sta rendendo utile anche in zona gol, come dimostrano le due reti siglate contro Sassuolo e Verona.

L'ex giocatore dello Schalke 04 sarebbe nel mirino del Tottenham del neo tecnico Antonio Conte, a caccia di acquisti importanti per risalire in Premier League: gli Spurs potrebbero cosi offrire una cifra intorno ai 20 milioni di euro per far traballare la resistenza dei bianconeri.

Oltre a lui sono altri i calciatori che potrebbero lasciare la Juventus: in primis Adrien Rabiot, che sarebbe nel mirino di alcuni club inglesi come Arsenal e Newcastle, ma anche Aaron Ramsey che potrebbe rescindere il proprio contratto e Dejan Kulusevski.

In particolare, il talento svedese non è riuscito a inserirsi nella maniera giusta negli schemi di Allegri e per questo già a gennaio potrebbe lasciare Torino; su di lui, ci sarebbe l'interesse del Tottenham.