Finisce l'avventura di Francesco Modesto alla guida del Crotone e prende il via ufficialmente quella di mister Pasquale Marino. Dopo 10 giornate e soli sette punti in classifica la dirigenza calabrese ha voluto voltare pagina, affidando la panchina a un tecnico esperto. Le difficoltà di classifica, con la squadra in zona retrocessione, non hanno lasciato margine di manovra, portando il Crotone a voltare pagina.

Crotone e Marino: i dettagli dell'accordo

Dopo la conclusione della sua esperienza di una sola stagione alla guida della Spal, per Pasquale Marino la carriera proseguirà in rossoblù.

L'allenatore avrà un contratto valido da subito fino al 30 giugno 2022, con opzione per il rinnovo di un'altra stagione. A libro paga rimarrà comunque anche il tecnico Francesco Modesto, che in estate aveva siglato con il Crotone in contratto valido fino al 30 giugno 2022.

L'allenatore, arrivato in città nella serata del 29 ottobre per la firma del contratto, sarà presentato alla stampa e ai tifosi nella mattinata del 30 ottobre alla presenza della dirigenza calabrese.

Crotone, in panchina arriva l'esperienza

Con un passato di alto profilo alla guida di club di Serie A tra i quali l'Udinese, la scelta di Pasquale Marino potrà garantire al Crotone una buona esperienza.

In 10 giornate il Crotone ha mostrato i limiti di una rosa giovane e della mancanza di gioco.

Una sola vittoria all'attivo, quella contro il Pisa per 2-1 all'Ezio Scida, troppo poco per garantire la conferma in panchina a Francesco Modesto.

Ora, con in vista la gara di Frosinone, il nuovo allenatore dovrà cercare di stringere i ranghi e provare da subito a portare a casa punti.

Una squadra con diverse assenze

Al netto di eventuali novità dell'ultima ora il Crotone che affronterà la trasferta dello "Stirpe" col Frosinone sarà una squadra in piena emergenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Assenti, causa squalifica, il centrocampista Pasquale Giannotti e l'attaccante Augustus Kargbo, in dubbio anche le presenze di Vasile Mogos, Mario Paz e Milos Vulic, usciti anzitempo durante l'ultima gara contro il Benevento. Possibile dunque un cambio di modulo, con il Crotone che potrebbe passare dal 3-4-1-2 delle ultime giornate al più equilibrato 4-3-3.

Le uniche certezze della squadra sono rappresentate da Nikita Contini in porta e da Samuele Mulattieri in attacco.

Una classifica da rilanciare

Con ancora oltre metà campionato da disputare il Crotone confida in un rilancio. Con il quart'ultimo posto in classifica i rossoblù si collocano in zona play-out con un distacco di sei punti dal Como, prima squadra attualmente fuori dalla zona retrocessione. Per ripartire servirà dunque continuità di risultati, vittorie casalinghe e punti in trasferta.

Con 19 reti incassate gli squali rappresentano inoltre una delle formazioni più fragili nel reparto arretrato, anche se in questo tornei hanno subito a sfavore quattro rigori, due dei quali neutralizzati da Nikita Contini.