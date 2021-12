Dovevano essere tre punti e così è stato. Il Crotone di Francesco Modesto, fresco di rientro in panchina, è riuscito a vincere lo scontro salvezza (4-1) contro il Pordenone. Un successo che ha regalato tre punti importantissimi ai calabresi, una boccata d'ossigeno in vista dei prossimi match e in previsione del mercato di riparazione.

Proprio in ottica acquisti un nome sta circolando nelle ultime ore e porterebbe i rossoblù a guardare alla Championship inglese: si tratta del centrocampista Ibrahima Sy.

Crotone tra campo e mercato

Che la rosa del Crotone necessiti di elementi di qualità è ormai chiaro.

La conferma è arrivata nei giorni scorsi per bocca del presidente Gianni Vrenna, che ha tra l'altro preannunciato l'arrivo di almeno tre elementi che possano svolgere il ruolo di leader nella squadra.

Un nome che potrebbe rappresentare una "scommessa" è invece quello di Ibrahima Sy, centrocampista classe 2002 militante tra le fila dello Stoke City in Championship inglese. Per il calciatore senegalese in questo torneo sono giunte 11 presenze con il suo club e la possibilità di approdare in Italia non sarebbe poi così remota, anche se lo Stoke City vorrebbe tenere il giovane centrocampista.

Modesto si riprende il Crotone

La gara contro il Pordenone ha portato gli squali a rialzare la testa e tornate alla vittoria dopo l'unico successo stagionale che era arrivato circa due mesi fa in casa contro il Pisa (2-1).

Soddisfazione per il tecnico Francesco Modesto che però non vuole abbassare la guardia. "Sono più incavolato di prima, perché se non ci mettiamo rabbia non arriviamo da nessuna parte. Oggi non abbiamo fatto nulla, dobbiamo dimostrare ancora tanto. Sì, bravi i ragazzi che sono entrati in partita col piglio giusto, è questo l’atteggiamento che tutti vogliamo vedere, però sono arrabbiato, amareggiato ed è giusto trasmettere questo ai miei giocatori perchè ne hanno bisogno”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Due sfide prima della sosta

A separare ora il Crotone (e tutta la Serie B) dalla sosta invernale sono solamente due match, entrambe da disputare in trasferta. Il primo incontro vedrà il Crotone fare visita al Parma al "Tardini" nella giornata del 26 dicembre, successivamente gli squali saranno in scena al "Sinigaglia" contro il Como.

Da questi due incontri la dirigenza calabrese proverà a trarre le sue valutazioni in vista della campagna acquisti invernale. Nessun calciatore pare intoccabile nella squadra di Francesco Modesto, che tra l'altro nei giorni scorsi ha comunicato - in accordo con la società - l'esclusione dalla rosa di Ahmad Benali e Salvatore Molina.