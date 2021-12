La Juventus in queste settimane cercherà di confermarsi in campionato dando seguito alle vittorie contro Salernitana e Genoa. Prima Venezia, poi Bologna e Cagliari diranno molto sullo stato di forma dei bianconeri e sulla loro possibilità di raggiungere i primi quattro posti. Attualmente l'Atalanta è a +7, per questo la società bianconera cercherà di dare supporto al tecnico Massimiliano Allegri. Potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta a gennaio anche se molto passerà anche dalle eventuali cessioni. Da risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza.

Sono cinque quelli che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera a fine stagione. Ci si riferisce a Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. La punta argentina nel post partita di Juventus-Genoa ha dichiarato che in questo momento la società bianconera deve pensare a questioni extra calcistiche, ovvero al caso plusvalenze. Per questo non sembra così certo il prolungamento contrattuale di Dybala. Se si dovesse concretizzare la sua partenza a parametro zero a fine stagione, la Juventus potrebbe acquistare un altro giocatore in scadenza di contratto. Si tratta della punta del Napoli Lorenzo Insigne.

La punta Insigne potrebbe sostituire Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di addio di Paulo Dybala a fine stagione la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero Lorenzo Insigne. La punta del Napoli è in scadenza di contratto a fine stagione come l'argentino e attualmente non ci sono i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società campana.

Ci sarebbe infatti troppa distanza fra l'offerta del Napoli e le richieste del giocatore. La Juventus potrebbe ingaggiarlo perché rispetto a Dybala chiederebbe un ingaggio inferiore. Per l'argentino si parlava fino a qualche giorno fa di uno stipendio di circa 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Insigne potrebbe ''accontentarsi'' di circa 6 milioni di euro a stagione.

Le alternative alla punta del Napoli sono Alexandre Lacazette dell'Arsenal e Dembélé del Barcellona, anche loro in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa a gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare alcune cessioni improntanti per agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. I principali indiziati a lasciare la società bianconera nei prossimi mesi sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Per quanto riguarda gli acquisti, i preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.