La Salernitana è in un momento davvero difficile. In campionato la squadra non riesce a macinare punti e, anzi, ieri è stata duramente battuta dall'Inter che ha stravinto (5-0 il risultato definitivo) sul suo campo. La squadra campana è ultima in classifica e ha un evidente bisogno di conquistare punti in ottica salvezza, ma per farlo dovrà certamente intervenire sul mercato.

Un intervento sul mercato che, al momento, appare veramente difficilissimo considerando che la società granata in realtà è gestita dai trustee che si stanno occupando della cessione e non ha ingenti somme di denaro da poter investire per rafforzare la rosa.

Il punto é proprio la vendita: quando avverrá? I trustee hanno chiesto una proroga, segnalando che nessuna offerta era ritenuta congrua per l'acquisto della Salernitana, ma la Figc non era intenzionata ad accontentarli. Poi ieri la svolta: la Lega A, composta dalle società di Serie A, si è detta favorevole a una proroga fino a fine giugno per la cessione del club. È stata una svolta clamorosa visto che erano proprio quelle societá a lamentarsi della situazione.

Lotito è tenuto comunque a vendere la Salernitana?

La situazione è quasi stata considerata kafkiana. Molti tifosi, anche sui social, hanno pensato che tale proroga potesse essere un 'escamotage' per permettere a Claudio Lotito di mantenere la proprietà del club, ipotizzando che a fine giugno la Salernitana sarà retrocessa e quindi verrà meno il conflitto di interessi con l'altro club di proprietà (la Lazio) che gioca in Serie A.

Adesso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, molto infastidita da questo caos attorno al club e, indirettamente, attorno alla massima categoria, sarebbe intenzionata a obbligare Lotito a vendere anche in caso di retrocessione in Serie B della Salernitana.

Non solo: pare che la FIGC chiederà anche un secondo atto notarile considerando questo attuale decaduto.

Insomma, un vero e proprio braccio di ferro tra Claudio Lotito e la Federazione che dovrà comunque risolversi nei prossimi mesi in un modo o nell'altro. Sembra esclusa, al momento, l'esclusione del club dalla Serie A.

Solidarietà ai tifosi della Salernitana

Solidarietà ai tifosi della Salernitana è arrivata da vari tifosi di altre squadre, da tutta Italia.

Sui social praticamente in molti si sono detti vicini a quelli campani per la situazione che loro malgrado stanno vivendo. I tifosi dell'Inter si sono esposti durante il match di ieri sera a Salerno con uno striscione che recitava: "la fede non si svende come al mercato, vicini agli ultras della Salernitana".

Insomma, la speranza per tutti i soggetti coinvolti è che la situazione si risolva al più presto: c'è di mezzo la credibilità della Serie A.