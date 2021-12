Martedì 21 dicembre alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Cagliari, gara valida per il 19° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata scorsa, hanno ottenuto una vittoria per 2-0 fuori dalle mura amiche contro il Bologna di Mihajlović, grazie alle reti di Cuadrado e Morata. I rossoblu, invece, hanno subito una pesante sconfitta casalinga per 4-0 (doppietta di Deulofeu e reti di Molina e Makengo) a opera dell'Udinese di Cioffi.

Statistiche: gli ultimi sei incontri tra il Cagliari e la Juventus nel massimo campionato italiano si sono conclusi con una vittoria dei bianconeri con almeno due goal di scarto.

L'ultima vittoria dei rossoblu contro i bianconeri in Serie A, inoltre, risale al 29 novembre 2009, quando i sardi si imposero per 2-0.

Juventus, 4-4-2 per Allegri

Mister Allegri e la sua Juventus, reduci da quattro risultati utili consecutivi, dovranno affrontare la compagine sarda non potendo contare sulle prestazioni di Chiellini, Dybala, Danilo e Chiesa per infortunio. Per battere il Cagliari, l'allenatore toscano potrebbe schierare il classico 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. La linea difensiva bianconera sarà composta, con tutta probabilità, da De Sciglio e Alex Sandro come terzini, mentre la coppia Bonucci-de Ligt si posizionerà in mezzo al reparto. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno presumibilmente consegnate a Locatelli e McKennie, i quali faranno da filtro in mezzo, con Cuadrado e Bernardeschi che agiranno come ali.

L'attacco della Vecchia Signora, infine, dovrebbe essere formato da Kulusevski e Morata.

Cagliari, out Strootman

Walter Mazzarri e il suo Cagliari si troveranno di fronte una delle big del campionato italiano e raggranellare punti salvezza potrebbe essere un esercizio non agevole. Per tentare di impensierire i bianconeri, il tecnico rossoblu potrebbe scegliere il 3-5-2, con Cragno in porta.

Il terzetto difensivo avrà buone chance di essere composto da Caceres, Godin e Carboni. Gli interpreti titolari del centrocampo, invece, dovrebbero essere Bellanova e Dalbert che agiranno come esterni, mentre Nandez, Grassi e Deiola si posizioneranno in mezzo. Il tandem offensivo cagliaritano sarà probabilmente composto da Pavoletti e Joao Pedro.

Non saranno del match Rog, Strootman, Landinetti e Walukiewicz causa infortunio, mentre Marin verrà squalificato dopo il cartellino rosso contro l'Udinese.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari:

Juventus (4-4-2): Szczesny, De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Cuadrado, Kulusevski, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Godin, Caceres, Carboni, Bellanova, Nandez, Grassi, Deiola, Dalbert, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri.