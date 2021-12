Un mercato di volti nuovi ma anche di possibili ritorni è quello che si preannuncia per il Crotone nella sessione di riparazione di gennaio. Sono diversi i profili accostati nelle ultime ore alla compagine calabrese, visto che, come annunciato dalla dirigenza nei giorni scorsi, dovrebbero essere ingaggiati complessivamente almeno 5-6 calciatori di qualità e di categoria. Tra questi potrebbe esserci anche il difensore Vladimir Golemic, ex del Crotone e attualmente in forza al PAS Lamia.

Crotone, possibile un ritorno in rossoblù

Le strade tra Vladimir Golemic e il Crotone si sono separate in estate quando il calciatore, svincolato, aveva trovato un primo accordo con l'Al-Hazem, squadra dell'Arabia Saudita; trattativa che non era però giunta a conclusione con il calciatore che ha poi deciso di trasferirsi a stagione iniziata al PAS Lamia, club del campionato greco.

Non è un mistero l'attaccamento che il difensore ha conservato per i colori rossoblù: il suo ritorno farebbe di sicuro piacere sia a lui che alla tifoseria crotonese. E tale ipotesi potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Le altre operazioni del Crotone

Gli altri nomi accostati al Crotone di recente sono quelli di Filippo Falco, attaccante della Stella Rossa e del fantasista Nicolas Spalek del Brescia. Per il primo i rossoblù avrebbero condotto un sondaggio esplorativo, ma a pesare sarebbe l'elevato ingaggio del calciatore, mentre per il secondo sarebbe già stata intavolata una trattativa con il calciatore che gradirebbe la sua eventuale nuova destinazione. A finire a Brescia potrebbe essere così Ahmad Benali, centrocampista attualmente fuori rosa nel Crotone e seguito anche da Parma e Vicenza.

Cessioni per fare spazio in rosa

In uscita dal Crotone dovrebbe esserci anche il vice capitano Salvatore Molina. Il centrocampista (così come Ahmad Benali) è stato messo fuori rosa dal tecnico Francesco Modesto in accordo con la società alla vigilia della gara di Coppa Italia a Udine. Per lui sarebbero tre i club interessati: Benevento, Pisa e Monza.

Con le valigie pronte sarebbe anche il centrocampista Musa Juwara, praticamente mai impiegato nella prima parte di stagione. Per lui l'ipotesi sarebbe quella di un ritorno al Bologna, club titolare del suo cartellino, per fine prestito anticipato.

Possibile cessione anche per Augustus Kargbo. Il calciatore della Sierra Leone sarebbe un nome gradito dal Perugia e in particolare dal suo allenatore Massimiliano Alvini che già ne ha saputo apprezzare le doti alla Reggiana.