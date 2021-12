Il Crotone ha sospeso la preparazione dopo il rinvio delle gare del torneo cadetto del 26 e 29 dicembre, a seguito della decisione presa da parte della Lega di Serie B di rinviare tali turni al mese di gennaio.

Sono intanto giornate di attente valutazioni di mercato per la dirigenza rossoblù che dovrà concludere, nel più breve tempo possibile, operazioni sia in entrata che in uscita. Nelle scorse ore è stato accostato al Crotone il nome del difensore Filippo Delli Carri, attualmente alla Salernitana.

Crotone, rinforzi per la difesa

Il Crotone affronterà il mercato di riparazione cercando di attuare una piccola rivoluzione nella rosa.

Nei giorni scorsi il profilo accostato in difesa per gli squali era quello di Lorenzo Ariaudo, classe 1989. In queste ore invece circolare il nome di Filippo Delli Carri, classe 1999, che potrebbe lasciare la Salernitana. Sul difensore oltre ai rossoblù ci sarebbe però anche un gradimento da parte del Pisa. Il suo cartellino è di proprietà della Juventus, che in estate ha acconsentito al suo prestito alla Salernitana in massima serie e che ora potrebbe riportarlo in bianconero prima di valutare un nuovo prestito in un club di Serie B.

Le altre possibili operazioni

In difesa il Crotone starebbe valutando la possibilità di riportare in Italia il difensore Vladimir Golemic, calciatore attualmente al Lamia in Grecia.

Il centrale, ancora fortemente legato alla città, non ha mai nascosto il suo attaccamento alla maglia rossoblù.

Sembra invece scemare la possibilità di un arrivo in Calabria dell'attaccante Gabriele Moncini dal Benevento, remota sarebbe pure la possibilità di un prestito dal Monza di Patrick Ciurria.

Intanto gli stessi brianzoli seguirebbero Salvatore Molina, esterno attualmente fuori rosa al Crotone.

In uscita dal Crotone ci sarebbe anche Ahmad Benali, che negli ultimi giorni è stato accostato a Parma, Vicenza e Brescia.

Una stagione da risollevare

Al netto delle trattative di mercato, i rossoblù saranno chiamati a dare il massimo per cercare di fare punti sin da subito.

Una conferma è arrivata direttamente dal tecnico Francesco Modesto nella giornata di giovedì 23 dicembre nel corso di un incontro svolto con i ragazzi delle scuole calcio rossoblù: "Questa situazione del Covid ha bloccato il campionato, ci perseguita.

Si è deciso di far slittare il torneo. Da una parte ci servirà per lavorare bene e con la società potremo parlare di nuovi innesti da inserire in squadra. Dovremo farci trovare pronti nelle prossime sfide per affrontarle nel migliore dei modi".