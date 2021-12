L'Inter sta scandagliando il mercato alla ricerca di eventuali occasioni da cogliere al volo durante la finestra invernale di gennaio. In quest'ottica, la società nerazzurra starebbe seguendo la situazione dell'attaccante dell'Atalanta, Luis Muriel.

Il giocatore colombiano quest'anno sta trovando meno spazio di quanto si aspettasse e, complice anche l'acquisto di Boga da parte della compagine bergamasca, potrebbe chiedere la cessione già durante il mercato di gennaio.

Inter: idea Luis Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter potrebbe rinforzare il settore avanzato con la punta dell'Atalanta Luis Muriel.

Il colombiano potrebbe lasciare la Dea per trovare una nuova squadra che gli garantirebbe un minutaggio maggiore rispetto a quello concessogli finora dal tecnico Gasperini.

L'arrivo a Bergamo di Boga dal Sassuolo potrebbe diminuire ulteriormente le possibilità di giocare da titolare per il classe 1991. Per questo motivo, potrebbe prendere in considerazione l'idea di andare via già nel corso del Calciomercato invernale.

Muriel compirà 31 anni il prossimo 16 aprile e in questa stagione ha raccolto 17 presenze tra campionato e Champions League (con 3 gol e 5 assist all'attivo). Quest'anno è stato fuori un mese a causa di una lesione muscolare. Attualmente non gode di un'eccellente condizione fisica, ma le sue caratteristiche si sposerebbero al meglio con i dettami tattici di Simone Inzaghi.

L'ex Lecce, infatti, possiede le caratteristiche ideali per completare l'attacco dell'Inter.

Può giocare indifferentemente da prima e da seconda punta e, di conseguenza, potrebbe essere impiegato da vice-Dzeko, oppure potrebbe affiancare Lautaro Martinez e Correa. Il colombiano è dunque un jolly d'attacco, un profilo che sembra piacere molto a Simone Inzaghi.

Abituato nell'Atalanta a partire dalla panchina e spesso letale a gara in corso, Muriel accetterebbe di entrare nelle rotazioni di un top club come l'Inter.

Trattativa complicata

L'Inter sarebbe sulle tracce di Luis Muriel che potrebbe salutare l'Atalanta già a gennaio. La pista che potrebbe portare il bomber sudamericano nella Milano nerazzurra sarebbe però complicata per due motivi principali: innanzitutto perché i bergamaschi non vorrebbero rinforzare una delle rivali dirette in campionato, e poi perché il club di Percassi vorrebbe monetizzare dall'eventuale cessione di Muriel.

Il presidente dell'Inter, Zhang, non sembra però intenzionato a fare grossi investimenti a gennaio.

La valutazione del colombiano si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma ci sarà da capire se l'Inter proverà ad imbastire una trattativa con l'Atalanta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, rimandando l'investimento a giugno, o provando a inserire una contropartita tecnica nell'affare. La trattativa sarebbe complessa, anche perché sul giocatore ci sarebbero anche Milan, Juventus e Napoli.