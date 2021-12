Gli ultimi giorni del 2021 sono particolarmente intensi sul fronte delle indiscrezioni di mercato per il Crotone. La squadra rossoblù, che ha annunciato di voler effettuare diverse operazioni in entrata per gennaio, starebbe intavolando le prime trattative per regalare subito alla ripresa alcuni tasselli al tecnico Francesco Modesto.

In attacco il nome che sarebbe tornato di moda è quello di Filippo Falco, calciatore già seguito in estate. A lasciare la Calabria, in prestito, potrebbe essere Augustus Kargbo, monitorato dal Perugia.

Crotone, Falco possibile rinforzo per l'attacco

Il Crotone che si appresta ad operare sul mercato è una squadra consapevole delle sue lacune. Nel reparto avanzato i rossoblù sarebbero ritornati su un vecchio "pallino" del direttore sportivo Beppe Ursino, l'attaccante Filippo Falco. Il calciatore classe '92, ex Lecce, attualmente in forza alla Stella Rossa di Belgrado potrebbe così fare ritorno in Italia. La trattativa comunque pare difficile, anche alla luce dell'ingaggio del calciatore.

Per una punta che potrebbe arrivare in Calabria un'altra potrebbe fargli spazio. In uscita potrebbe così esserci Augustus Kargbo, giovane della Sierra Leone seguito dal Perugia.

Alvini interessato a Kargbo

Un tecnico che ha sicuramente saputo far crescere l'attaccante Augustus Kargbo è senza dubbio Massimilano Alvini.

L'attuale allenatore del Perugia, in passato, ha allenato il calciatore alla Reggiana, ottenendo la promozione in Serie B nel 2020, mantenendolo poi in rosa anche nella successiva stagione fra i cadetti.

Ora, a distanza di sei mesi, Massimiliano Alvini avrebbe richiesto alla sua dirigenza l'acquisizione di Augustus Kargbo per averlo anche al Perugia.

È difficile prevedere gli esiti di una possibile trattativa, ma difficilmente il club umbro opterà per l'acquisto a titolo definitivo, pare più probabile quindi la richiesta di un prestito.

Crotone, le altre trattative

In entrata il Crotone sarebbe vicino all'acquisto a titolo definitivo del fantasista slovacco Nikolas Spalek.

Sarebbe infatti stata superata la concorrenza dell'Alessandria, con il gradimento che sarebbe stato espresso anche dallo stesso calciatore.

In uscita si avvicinerebbe il trasferimento, a titolo definitivo, di Ahmad Benali al Brescia. Il capitano del Crotone, attualmente fuori rosa, andrebbe così a concludere dopo quattro annate la sua avventura con gli squali.

In uscita è anche il vice capitano del Crotone, Salvatore Molina. Per lui le ipotesi potrebbero essere quelle di un trasferimento al Monza, al Benevento o al Pisa.