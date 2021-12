Sono giornate di calma apparente tra le fila del Crotone. Con il campionato di Serie B in pausa, causa rinvio delle gare del 26 e 29 dicembre, la dirigenza rossoblù sta pensando alle prime trattative in vista dell'avvio del mercato di riparazione. Sul piano delle operazioni in entrata, fra i nomi che circolano in queste ore c'è quello del terzino Daniele Liotti, calciatore in uscita dalla Reggina, ma sul quale ci sarebbe una folta concorrenza.

Crotone, ipotesi Liotti

Una delle priorità del Crotone nel mercato di riparazione sarà rinforzare la difesa.

In particolare la dirigenza calabrese dovrebbe operare l'acquisto di qualche terzino per permettere al tecnico Francesco Modesto di poter cambiare modulo in caso di necessità. In questa ottica il Crotone starebbe seguendo Daniele Liotti, calciatore della Reggina. Tale profilo sembrerebbe piacere agli "squali", ma sul quale ci sarebbe da registrare anche l'interessamento di altri club di cadetteria come Alessandria, Brescia e Cosenza.

Per il giocatore classe 1994 in questa prima parte di torneo sono arrivate solamente 7 presenze, dopo la stagione da protagonista vissuta in amaranto nel torneo 2020-2021.

Un Crotone da ricostruire

Il Crotone potrebbe mettere a segno almeno 5-6 acquisti, almeno questa sarebbe la volontà espressa nei giorni scorsi dal presidente rossoblù Gianni Vrenna.

L'unico reparto che al momento non dovrebbe fare registrare novità è la porta. In difesa, invece, oltre appunto al nome del summenzionato Liotti e a quello di Lorenzo Ariaudo (svincolato) circola l'ipotesi Daniele Delli Carri (di proprietà della Juventus, ma in prestito alla Salernitata).

A centrocampo il nome nuovo sarebbe quello di Luca Valzania dell'Atalanta, altri profili graditi sarebbero Marco Benassi della Fiorentina e Ibrahima Sy dello Stoke City.

In attacco circolano i nomi di Gabriele Moncini del Benevento e di Patrick Ciurria del Monza, senza tralasciare la pista Joaquin Montecinos dell'Audax Italiano.

Serie B, i recuperi di gennaio

La Lega Serie B ha ufficializzato nella giornata del 27 dicembre 2021 il programma relativo alle gare della 19ª e della 20ª giornata in Serie B in programma il weekend del 15 e del 22 gennaio.

Il Crotone giocherà sabato 15 gennaio alle ore 14 (19ª giornata) allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma e poi sabato 22 gennaio alle ore 14 a Como allo Stadio "Giuseppe Sinigaglia" contro i lariani (20ª giornata).

Il nuovo anno si aprirà quindi con due trasferte consecutive per la squadra di Francesco Modesto, che sarà chiamata a un grande girone di ritorno per cercare di risalire la classifica e provare a raggiungere la salvezza.