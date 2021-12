Una stagione di consacrazione quella vissuta dall'attaccante brasiliano Junior Messias. La punta, dopo due annate esaltanti con la maglia del Crotone, ha accettato in estate il trasferimento al Milan con la formula del prestito oneroso (2,6 milioni di euro) con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 5 milioni di euro. Dopo la rete della vittoria dei rossoneri in casa dell'Atletico Madrid in Champions League e la doppietta al Genoa, il calciatore avrebbe convinto la dirigenza del Milan ad esercitare la clausola per l'acquisto a titolo definitivo.

Crotone, Messias verso l'addio

Protagonista di un grande tandem offensivo con Nwankwo Simy con la maglia del Crotone nelle precedenti due stagioni di Serie B 2019-2020 e Serie A 2020-2021, l'attaccante Junior Messias dovrebbe proseguire la sua esperienza al Milan. Giunto in rossonero nelle ultime ore di mercato estivo, il brasiliano ha dovuto fare i conti con la mancanza di preparazione estiva e con un successivo infortunio che ne ha condizionato l'adattamento con il club di Stefano Pioli. Su di lui ha saputo però pazientare e scommettere lo stesso allenatore che ora si gode i frutti del lavoro, le scelte mirate in estate e la fantasia di un calciatore arrivato in tarda età in Serie A ma ora una certezza del calcio italiano.

Una trattativa già imbastita

Quella tra Crotone e Milan potrebbe rappresentare una trattativa nella quale apporre solamente le firme. I due club, che nutrono da diversi anni buoni rapporti, potrebbero incontrarsi a breve per discutere la cessione definitiva di Junior Messias. Alla luce dell'esborso non eccessivo, il club di Milano potrebbe investire sul calciatore in modo da garantirsi le sue prestazioni anche nelle prossime stagioni.

Su di lui in estate si erano interessati anche altri club di massima serie come il Napoli, l'Atalanta e la Salernitana ma alla fine ad avere la maglio è stato proprio il Milan, sfruttando i buoni rapporti con la dirigenza calabrese e mettendo sul piatto la migliore offerta.

Plusvalenza per il Crotone

Per il Crotone la cessione definitiva di Junior Messias al Milan potrebbe rappresentare la plusvalenza più elevata della sua storia.

Il club calabrese ha prelevato il calciatore tre anni prima dal Gozzano, lasciandolo in prestito fino a fine campionato. Dalla Serie C alla cadetteria il passo è stato breve con Junior Messias che è riuscito in un solo torneo ad imporsi a Crotone conquistando la Serie A con il tecnico Giovanni Stroppa. Complessivamente il Crotone potrebbe incassare 8 milioni di euro, quasi tutti di plusvalenza, ossigeno per le casse della società che in questa stagione fatica a conservare la categoria in Serie B.