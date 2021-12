Sono giornate di riflessione per la dirigenza del Crotone, alle prese con le difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione in Serie B. La squadra rossoblù, che si colloca in piena zona retrocessione, non può fallire le prossime partite. La classifica impone infatti una vittoria già nel match casalingo di sabato 18 dicembre contro il Pordenone.

Le difficoltà riscontrate dalla squadra passano anche da una sterilità dell'attacco. Per garantire maggiori scelte al tecnico Francesco Modesto i rossoblù starebbero guardando al Benevento e in particolare a Gabriele Moncini.

Crotone, serve un rinforzo per l'attacco

Con il sopraggiunto infortunio di Samuele Mulattieri la società rossoblù avrebbe ormai chiaro come agire a gennaio. Serviranno rinforzi di qualità nel reparto avanzato, possibilmente più di uno. Il nome che sarebbe stato inserito nella lista dei potenziali acquisti è quello di Gabriele Moncini, punta del Benevento. Il calciatore al momento ha collezionato 10 presenze in stagione con i Sanniti, mettando a segno una rete.

Per ottenere maggiore spazio il calciatore potrebbe accettare un trasferimento in una nuova piazza, per fare poi ritorno in estate tra le fila della squadra giallorossa. Tra le destinazioni potrebbe esserci proprio il Crotone, anche se le difficoltà di classifica dei calabresi potrebbero rendere poco appetibile la scelta rossoblù.

Crotone, due possibili cessioni

Tra i nomi che potrebbero salutare invece Crotone ci sarebbero Ahmad Benali e Salvatore Molina, rispettivamente capitano e vice capitano della squadra. Esclusi dalla gara di Coppa Italia di Udine, i due calciatori sono stati rimandati in Calabria per scelta tecnica. Un chiaro segnale della volontà espressa dalla società e dal rientrante tecnico Francesco Modesto.

La proprietà sembra essere convinta a "resettare" la rosa e ripartire da calciatori motivati. Da qui l'esclusione dei due centrocampisti che, tra l'altro, anche in estate erano stati dati anche per possibili partenti.

Altri possibili partenti

Tra i calciatori che potrebbero essere mandati a giocare altrove per scarso utilizzo potrebbero esserci alcuni dei giovani arrivati in estate.

Uno di questi dovrebbero essere Musa Juwara, in prestito dal Bologna e praticamente mai impiegato dai rossoblù. Altro profilo che potrebbe cambiare aria è Luis Rojas che da due anni non è, di fatto, riuscito a inserirsi a pieno titolo in prima squadra. In difesa qualche elemento potrebbe essere ceduto, anche per dare spazio a qualche nome nuovo di esperienza e di categoria.