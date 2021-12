L'Inter sarà sicuramente tra le società più attive in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. A gennaio qualcosa verrà fatto soltanto se ci saranno delle uscite e per questo motivo gli investimenti importanti saranno rimandati alla prossima estate, essendoci diversi calciatori in scadenze di contratto. Il club meneghino sarebbe pronto ad un investimento complessivo di almeno 65 milioni di euro, con Davide Frattesi primo obiettivo per il centrocampo, per cercare di italianizzare ulteriormente la rosa. Un nome che potrebbe infiammare le prossime sessioni di mercato è anche quello di Andrea Belotti, che vorrebbe il Milan.

Tre colpi per l'Inter

L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato già in vista della prossima estate. Previsto almeno un rinforzo per reparto visto che in difesa sono in scadenza di contratto Kolarov e Ranocchia, a centrocampo in uscita Matìas Vecino e Arturo Vidal mentre in attacco potrebbe andare bene Alexis Sanchez.

L'obiettivo numero uno della società nerazzurra sarebbe Davide Frattesi, centrocampista italiano che tanto bene sta facendo al Sassuolo in quest'annata, tanto da non far rimpiangere Manuel Locatelli, ceduto alla Juventus. La valutazione importante, visto che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Con gli emiliani, però, non si starebbe parlando soltanto del classe 1999, che ha già messo a segno tre reti in diciassette partite di campionato.

Un altro giocatore sul tavolo, infatti, c'è anche Giacomo Raspadori, nel mirino di Ausilio e Marotta già la scorsa estate, valutato almeno 30 milioni di euro. Non è escluso l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare per abbassare l'esborso economico.

L'altro colpo arriverà con ogni probabilità in difesa, visto che la società nerazzurra vorrebbe fortemente Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano è in scadenza a giugno 2023 con il Torino e per questo motivo i granata sono pronti a cederlo la prossima estate, ma per non meno di 20 milioni di euro. Con un investimento complessivo da 65 milioni, escludendo l'inserimento di contropartite, i nerazzurri rinforzerebbero la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Belotti vuole il Milan

Un altro giocatore che potrebbe infiammare le prossime sessioni di mercato è Andrea Belotti, accostato anche all'Inter la scorsa estate. Il centravanti è in scadenza di contratto a giugno con il Torino e avrebbe espresso la volontà di trasferirsi al Milan. Non è escluso, però, un tentativo già a gennaio per il classe 1993, valutato 10 milioni di euro. Affare che potrebbe andare in porto solo in caso di addio di Pietro Pellegri, interrompendo il prestito dal Monaco. La richiesta dei granata, però, è sempre la stessa, cioè il cartellino di Tommaso Pobega, magari con un piccolo conguaglio, intorno ai 5 milioni, a favore dei rossoneri.