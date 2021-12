Testa rivolta al turno della 17esima giornata per il Crotone del tecnico Pasquale Marino. La squadra rossoblù, che non vince dal 16 ottobre, dovrà affrontare la trasferta di Cremona consapevole di dover portare a casa i tre punti. Parallelamente, la dirigenza rossoblù starebbe iniziando ad ordinare le idee in merito al mercato di riparazione. Possibili tre innesti ma anche alcune cessioni. Una di queste potrebbe riguardare l'attaccante Junior Messias attualmente in prestito al Milan.

Crotone, far cassa per ripartire

Potrebbe arrivare dalla cessione a titolo definitivo di Junior Messias al Milan un tesoretto da poter reinvestire sul mercato per il Crotone.

La punta brasiliana, passata in prestito oneroso ai rossoneri hanno (2,6 milioni di euro), potrebbe essere riscattata già a gennaio dai rossoneri per una cifra di circa 5,4 milioni di euro. Questi soldi potrebbero così permettere allo staff rossoblù di regalare al tecnico Pasquale Marino i rinforzi utili per cercare di risalire la classifica e provare a conquistare una salvezza che risulta difficoltosa ma che sarebbe fondamentale per le sorti future della società.

Tre acquisti per Crotone

A confermare l'arrivo di rinforzi sulle pagine de Il Corriere dello Sport è stato nei giorni scorsi lo stesso presidente degli squali, Gianni Vrenna. Fiducia nel tecnico Pasquale Marino nonostante i risultati deludenti e almeno tre acquisti, mirati, nel mercato di riparazione.

Ad andare via potrebbero essere così alcuni elementi poco utilizzati e ad oggi ai margini della rosa del Crotone. Nessun nome sembra circolare per quello che concerne i possibili arrivi anche se i profili dovrebbero essere di esperienza e soprattutto di categoria, dei "leader" che attualmente sembrano mancare nella rosa.

Allo Zini una gara fondamentale

In ottica campionato la stagione del Crotone fatica ad accendersi con la squadra che nel nuovo turno dovrà sfidare in trasferta Cremonese di Fabio Pecchia. Una gara difficile contro un avversario in forma, con i grigiorossi reduci della vittoria esterna (0-2) in casa del Cosenza. Negli ultimi due precedenti tra le due formazioni, risalenti al torneo cadetto 2019-2020 la gara dello "Zini" fu vinta.

(2-1) dai padroni di casa con vittoria nel girone di ritorno per 1-0 del Crotone all'Ezio Scida. In caso di k.o. i rossoblù potrebbero persino finire in ultima posizione in caso di risultati positivi per Pordenone e Vicenza. Una sconfitta, inoltre, potrebbe fare traballare la panchina del tecnico del Crotone con un possibile cambio in corsa e un ritorno in sella di Francesco Modesto, allenatore di inizio campionato.