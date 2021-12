Ultime ore di un 2021 avaro di soddisfazioni per il Crotone, utili però per sciogliere i dubbi sul futuro di diversi elementi presenti nella rosa. Il mercato di gennaio degli squali potrebbe vedere molte novità, a partire dall'arrivo del fantasista Nikolas Spalek dal Brescia.

A salutare la Calabria, invece, potrebbero essere in tre: Nehuen Paz, Brian Oddei e Musa Juwara. In uscita dovrebbero esserci anche i fuori rosa, ossia Ahmad Benali e Salvatore Molina. In entrata previsti rinforzi in ogni reparto, ad esclusione della porta.

Crotone, prima le cessioni

Una lista dei partenti che sembra continuare ad affollarsi in casa Crotone. Il club rossoblu dovrà innanzitutto liberare dei posti in organico per poi accogliere i rinforzi necessari a raggiungere l'obiettivo della salvezza. Per il tecnico Francesco Modesto dovrebbero arrivare almeno 5-6 volti nuovi.

Tra i calciatori destinati a lasciare la squadra calabrese dovrebbe esserci Nehuen Paz. Il centrale argentino non è riuscito a imporsi come titolare, finendo in panchina nelle ultime giornate. In partenza anche Brian Oddei che, per lunghi tratti del girone d'andata, è stato impiegato solamente nei minuti finali: potrebbe tornare al Sassuolo per fine prestito anticipato.

Un discorso analogo è quello di Musa Juwara, arrivato in estate in prestito dal Bologna e messo quasi subito ai margini della rosa.

Benali e Molina, addio vicino

Due veterani dovrebbero cambiare maglia in questa sessione di trattative di gennaio. Ahmad Benali dopo quattro anni di militanza in rossoblu dovrebbe trasferirsi al Brescia; sorte analoga potrebbe toccare a Salvatore Molina sul quale, oltre alle Rondinelle, ci sarebbero anche Monza, Benevento e Pisa.

Il Crotone andrebbe così a separarsi dal capitano e vice-capitano, due pedine attorno alle quali in estate era stata ricostruita la squadra per cercare di dare vita ad un campionato d'alta classifica.

In arrivo dal Brescia ci sarebbe Nikolas Spalek, centrocampista slovacco che potrebbe rescindere a breve il suo legame con la squadra del presidente Massimo Cellino.

Le altre operazioni del Crotone

In entrata, per la difesa ci sarebbe l'ipotesi Daniele Liotti, terzino in uscita dalla Reggina. A centrocampo, un profilo interessante per i rossoblu sarebbe Luca Valzania, di proprietà dell'Atalanta ma nella prima parte del torneo in prestito alla Cremonese.

In attacco ci sono maggiori incertezze. Il Crotone starebbe cercando di cedere Augustus Kargbo al Perugia per riuscire a portare in squadra Filippo Falco, ex Lecce e attualmente in forza alla Stella Rossa di Belgrado. In questo caso si tratterebbe di un ritorno di fiamma, poiché gli squali avevano già seguito la punta in estate senza però riuscire a trovare un accordo.