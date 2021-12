La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato. Si parla di tanti possibili partenze che potrebbero riguardare la rosa bianconera. I principali indiziati a lasciare Torino sarebbero Aaron Ramsey, Arthur Melo, Dejan Kulusevski e Weston Mckennie. A questi nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche Alvaro Morata, attualmente in prestito fino a fine stagione dall'Atletico Madrid e per il quale la Juventus ha un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. Difficile che la società bianconera possa spendere una somma così importante per lo spagnolo, anche in considerazione del fatto che l'anno nuovo compirà 30 anni.

Proprio per questo il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. Ci sarebbe l'interesse concreto del Barcellona per Morata. Secondo la stampa spagnola il tecnico dei catalani Xavi avrebbe contattato Morata per invitarlo a trasferirsi al Barcellona. Ci sarebbe già un'intesa verbale fra le parti che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. La Juventus in caso di addio di Morata potrebbe effettuare ben due acquisti nel settore avanzato. Potrebbe però essere la società catalana ad agevolare i bianconeri offrendo uno scambio di mercato che porterebbe Morata in Spagna e la punta Memphis Depay alla Juventus.

Depay potrebbe approdare alla Juventus e Morata al Barcellona a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Barcellona potrebbe offrire la punta Memphis Depay per l'acquisto in prestito di Morata dalla Juventus già a gennaio.

Lo spagnolo in base all'intesa raggiunta con l'Atletico Madrid dovrebbe rimanere in bianconera fino a fine stagione, con la possibilità di riscatto del cartellino a 35 milioni di euro. Difficile possa concretizzarsi perché la società bianconera vorrebbe utilizzare quella somma per acquistare una punta giovane e di qualità a giugno.

Per questo Morata potrebbe anticipare la partenza già a gennaio, con la Juventus che lo lascerebbe partire anche in considerazione dell'apporto che ha dato lo spagnolo nella prima parte della stagione. Tanto impegno ma pochi gol potrebbero portare la Juventus ad accettare Depay come contropartita tecnica per lo spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare a gennaio un centrocampista e ben due punte nel caso in cui Morata dovesse lasciare la società bianconera. Piace Denis Zakaria, che lascerà a parametro zero il Borussia Monchengladbach come recentemente ufficializzato dalla società tedesca. Potrebbe anticipare il suo approdo in bianconero già a gennaio. Per quanto riguarda il settore avanzato abbiamo parlato del possibile arrivo di Depay nello scambio di mercato che porterebbe Morata al Barcellona. L'altra punta che potrebbe essere acquistata dalla società bianconera è Gianluca Scamacca. Con l'eventuale addio di Morata la Juventus potrebbe utilizzare i 35 milioni di euro inizialmente previsti per l'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo proprio per il giocatore del Sassuolo. La società emiliana potrebbe cederlo in prestito con riscatto dilazionato nelle stagioni.