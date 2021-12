Il calciomercato sta per iniziare e sono tante le indiscrezioni che si accavallano in questi giorni. Ufficialmente, la sessione invernale di mercato inizierà lunedì prossimo, 3 gennaio, ma già molte idee si stanno mettendo in atto e ci sono state già alcune ufficializzazioni. Alcune trattative sarebbero dei "colpi" che fanno sognare i tifosi delle cosiddette "provinciali".

Dalla Serie A alla Serie C, passando per la Serie B, la stragrande maggioranza delle società non si può permettere sicuramente ingaggi milionari né spese folli e allora basta un nome più importante per far sognare le varie piazze della periferia del calcio italiano.

Pato sarebbe un colpo da big: le 5 trattative da 'sogno'

Sono molte le indiscrezioni di Calciomercato che fanno sognare i tifosi in questo periodo. L'affare Monza- Pato pare un piccolo sogno di mercato. Sicuramente Pato in Serie B sarebbe un colpo da giganti e potrebbe portare tanti gol per la risalita in classifica del Monza. Al momento è solo una suggestione, ma i rapporti del brasiliano con Galliani sono ottimi sin dai tempi del Milan, se il sogno si tramutasse in realtà.

Lecce- Nestorovski: l'Udinese vuole cederlo e il progetto del Lecce potrebbe fare al caso suo, ma per acquistare un bomber del suo calibro dovrebbe essere cambiato anche il modulo di gioco. Non più una sola punta, ma semmai una coppia d'attacco.

Perchè se da una parte non immaginiamo un Nestorovski che non sia titolare in Serie B, dall'altra non si può nemmeno chiedere a Coda di sedersi in panchina dopo un anno e mezzo a suon di gol per il Lecce. Dunque, i tifosi salentini iniziano a immaginare una coppia d'attacco Coda-Nestorovski con Strefezza alle spalle.

L'altra voce nuova è Pisa-La Mantia: l'attaccante dell'Empoli che ha alle spalle una promozione proprio con la maglia del Lecce, sarebbe un colpaccio per la Serie B.

La Mantia porterebbe esperienza e sicuramente tanti gol: il tutto utile a blindare il primo posto di Serie B.

Da Brescia rimbalza un nome importante: Falcinelli. Più che una trattativa, al momento appare un'idea in fase embrionale. Sicuramente Diego Falcinelli in Serie B sarebbe un acquisto importante. L'attaccante, in uscita dal Bologna, sarebbe la giusta risposta delle rondinelle alle voci La Mantia e Nestorovski delle dirette concorrenti nella lotta per la promozione in Serie A.

Infine, Parma- Rincon: l'idea dei ducali è di acquistare un esperto centrocampista che possa dare consistenza a un centrocampo apparso troppo "leggero" in alcune occasioni. Rincon, che sarà presto un ex giocatore del Torino, è sicuramente un giocatore importante per la Serie B, ma al momento appare più una fantasia di mercato, considerando che il venezuelano ha offerte importanti dalla Serie A e dal Sudamerica.