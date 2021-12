Una prima parte di stagione difficile e una seconda parte che si preannuncia altrettanto combattuta ed incerta. Il Crotone che si appresta ad affrontare il Pordenone, nella giornata di sabato 18 dicembre alle ore 14:00, sarà una squadra carente di alcuni elementi. Da Benali e Molina, esclusi dal gruppo, a Mulattieri infortunato. Obbligatorio vincere contro i Ramarri per avere maggiori chance di attirare a gennaio l'interesse di alcuni calciatori che possano dare una mano al tecnico Francesco Modesto nella corsa salvezza.

Crotone, idea Ariaudo in difesa

Tra i profili che potrebbero rientrare nel lotto dei potenziali rinforzi ci sarebbe anche un esperto calciatore attualmente svincolato. Si tratta di Lorenzo Ariaudo, classe 1989, che dopo la conclusione del suo contratto con il Frosinone è rimasto fermo nella prima parte di stagione. Su di lui, oltre al Crotone, si sarebbero interessati anche altri due club del torneo cadetto come Ascoli e Reggina. Un'operazione che il Crotone ha condotto già in passato, quella di elementi esperti per puntellare la difesa, basti pensare agli arrivi di Nicolas Spolli o Claiton Dos Santos che hanno portato il club ad ottenere salvezze e in un frangente anche la promozione in massima serie.

Gli altri nomi del mercato

Negli ultimi giorni, altre indiscrezioni sarebbero emerse anche per altri profili. A centrocampo, il Crotone sarebbe stato inserito nella corsa al centrocampista Marco Benassi, elemento che sarebbe in uscita dalla Fiorentina. In uscita ci sarebbero invece i due esclusi, Ahmad Benali e Salvatore Molina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il primo ci sarebbero il Parma e il Vicenza, per il secondo, ad interessarsi sarebbe stato il Monza. Con le valigie pronte ci sarebbe anche l'esterno Musa Juwara, arrivato in estate dal Bologna e praticamente mai impiegato in campionato, venendo spesso relegato in tribuna, situazione analoga a quella di Luis Rojas, che invece è stato a volte aggregato alla formazione Primavera guidata da mister Lomonaco.

Crotone, tre gare prima di gennaio

Per quello che concerne il calcio giocato, gli squali saranno ancora impegnati in tre match nel mese di dicembre. Oltre alla gara interna contro il Pordenone del 18 dicembre, i rossoblù dovranno affrontare due trasferte consecutive, quelle di Parma e di Como. Tre sfide nelle quali provare a fare punti importanti per risollevare una classifica che vede i calabresi penultimi con soli otto punti conquistati in diciassette giornate di campionato. "C'è bisogno di calciatori motivati e che credano nella salvezza", con queste parole il tecnico Francesco Modesto ha voluto richiamare la sua squadra in vista del primo incontro in programma, quello contro il Pordenone.