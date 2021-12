In Serie B il Crotone ha già la testa rivolta alla trasferta di Cremona. La squadra rossoblù, in piena crisi di risultati, non può perdere altro tempo alla luce dei soli 8 punti in classifica. In palio nella gara dello "Zini" (del 10 dicembre) non sono solo i tre punti, ma probabilmente c'è anche il futuro della guida tecnica: mister Pasquale Marino potrebbe essere messo in discussione in caso di nuova sconfitta.

Parallelamente la dirigenza calabrese sta iniziando a valutare le mosse da effettuare a gennaio con la riapertura del mercato.

Crotone, si cercano rinforzi in attacco e sulle fasce

Alla luce dei risultati poco entusiasmanti nelle prossime settimane il Crotone potrebbe operare una piccola rivoluzione della rosa. Dovrebbero essere almeno tre gli acquisti che la società effettuerà in questa finestra di contrattazioni. La società proverà a portare in squadra elementi di esperienza e categoria, i "leader" che in questa prima parte di stagione sembrano essere mancati prima al tecnico Francesco Modesto e successivamente al suo successore, Pasquale Marino.

Dovrebbero arrivare rinforzi in attacco, qualcosa molto probabilmente sarà fatto anche sulle fasce: in particolare si potrebbero registrare arrivi utili a dare ricambi sulle corsie esterne di difesa.

Una rosa da sfoltire

In caso di arrivi a salutare la città dovrebbero essere i calciatori meno impiegati o per lo meno quelli che non sono riusciti a incidere. Tra questi potrebbe esserci il centrocampista Luis Rojas, da due annate in rossoblù e raramente impiegato. Da valutare sono poi alcuni elementi attualmente inutilizzati, come Santiago Visentin e Thomas Schirò.

Non dovrebbe invece lasciare la Calabria, nonostante diversi interessamenti dalla cadetteria e dalla Serie A, l'attaccante Samuele Mulattieri, arrivato in prestito dall'Inter in estate e attuale miglior marcatore degli squali con sei reti.

Crotone: allo Zini serve una vittoria

Il terz'ultimo posto in classifica e una vittoria che manca ormai dalla gara contro il Pisa (2-1 il 16 ottobre) impongono agli squali di tornare a fare punti, possibilmente ottenendo una vittoria.

L'avversario del prossimo turno, la Cremonese, non sarà di certo facile da superare.

La gara in programma venerdì 10 dicembre alle ore 18 rappresenterà un banco di prova importante per il Crotone e un nuovo esame per il tecnico Pasquale Marino. Fino a questo momento la sua gestione non ha dato i frutti sperati con un punto (1-1 contro il Monza) e cinque sconfitte.