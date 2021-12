L'Inter, con il suo uomo mercato Giuseppe Marotta, è al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e vorrebbe portare a Milano un rinforzo per ogni reparto. In difesa ci sarebbe stato un incontro per avere Malang Sarr del Chelsea, che potrebbe essere un profilo congeniale per la difesa a tre della squadra nerazzurra. Il calciatore potrebbe arrivare a Milano anche a gennaio con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Il difensore potrebbe rappresentare un'alternativa valida sia a Milan Skriniar che ad Alessandro Bastoni.

Per quanto riguarda il centrocampo, il nome delle ultime ore sarebbe Giulio Maggiore dello Spezia. Il giocatore piacerebbe anche a Milan e Juventus. Il club presieduto dagli Zhang potrebbe mettere a segno il colpo al termine della stagione. La valutazione del classe 1998 sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Il rinforzo per l'attacco, secondo l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, sarebbe invece l'argentino Julian Alvarez del River Plate. Un colpo che sarebbe fattibile al termine della stagione.

Le possibili uscite a fine stagione

Per ogni operazione in entrata dovrebbe però essercene una in uscita.

Verso l'addio a fine stagione sarebbe Kolarov, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza, così come non dovrebbe rinnovare Arturo Vidal, che percepisce uno stipendio troppo elevato per il budget di Zhang e anche Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno piacerebbe a Marsiglia, Betis e Siviglia ma il nodo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce attualmente.

Anche Matias Vecino potrebbe cambiare aria e trasferirsi alla Roma o al Napoli, alla scadenza del suo contratto a giugno.

Possibile sfida Roma-Inter per Tolisso e Zakaria

A proposito di calciatori in passato accostati dai rumors all'Inter, in queste settimane la Roma avrebbe "messo la freccia" per il centrocampista francese del Bayern Monaco Corentin Tolisso.

L'ex Lione ha il contratto in scadenza nel 2022, che gli permetterebbe di accasarsi altrove a parametro zero a luglio.

Se l'Inter dovesse avere difficoltà ad arrivare calciatore francese, potrebbe virare su Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Pure lo svizzero piacerebbe ai giallorossi, ma anche alla Juventus, e ha il contratto in scadenza nel 2022.

Si tratta di un profilo potrebbe essere più congeniale al modulo di Simone Inzaghi e che ha due anni meno del francese (l'elvetico è un classe 1996, mentre il transalpino è nato nel 1994). Anche nel caso di Zakaria, tale operazione sarebbe per l'estate, proprio per non pagare il costo del cartellino.