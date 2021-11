La Juventus, dopo la disfatta in Champions League contro il Chelsea, è attesa da partite molto importanti per il campionato. La sconfitta nella massima competizione europea non condiziona la qualificazione agli ottavi, già ottenuta nelle prime quattro giornate del girone. Per questo, Allegri cercherà di schierare la formazione migliore in campionato per recuperare più punti possibile ai primi posti. Attualmente, Milan e Napoli primi sono a +11, l'Inter terza a +7 e l'Atalanta quarta a +4. Proprio sabato 27 novembre ci sarà il match contro i bergamaschi che, in caso di vittoria, porterebbe i bianconeri a -1.

Intanto, la società è al lavoro per il calciomercato di gennaio. Si cercherà infatti di rinforzare il centrocampo ma anche il settore avanzato.

I giocatori graditi dalla Juventus sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina, anche in questo stagione, si sta confermando grazie a prestazioni importanti e tanti gol. In scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023, potrebbe fare una nuova esperienza professionale già a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juve avrebbe pronta un'offerta importante per il giocatore.

La punta Vlahovic potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare Dusan Vlahovic già a gennaio.

La società bianconera avrebbe pronta un'offerta da 50 milioni di euro da presentare alla società toscana, che però valuterebbe il giocatore circa 70 milioni. Potrebbe essere decisiva, però, la volontà di Vlahovic, che gradirebbe l'approdo nella società bianconera. Vorrebbe infatti rimanere in Serie A per giocare in una società competitiva come la Juve, dove ritroverebbe anche il suo ex compagno alla Fiorentina e amico, Federico Chiesa.

Il giocatore potrebbe andare a guadagnare circa 6 milioni di euro netti a stagione nella Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta però anche delle alternative a Dusan Vlahovic nel settore avanzato. C'è infatti la possibilità che la punta rimanga alla Fiorentina fino a fine stagione e venga ceduto nel mercato estivo.

Molto dipenderà dal campionato che farà la società toscana fino a gennaio. Considerando l'attuale classifica e la possibilità di qualificarsi nelle competizioni europee, la Fiorentina potrebbe cercare di posticipare la sua cessione.

In tal caso, la Juventus potrebbe acquistare la punta del River Plate Julian Alvarez, protagonista in questa stagione. Ha segnato in campionato, in coppa argentina e in Libertadores circa 20 gol. Potrebbe fare una nuova esperienza professionale, anche perché ha il contratto in scadenza a dicembre 2022, ed essere ceduto dalla società argentina per circa 20 milioni di euro.